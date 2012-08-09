Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады? Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны. Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
У меня черная машина... Каждая царапинка и пылинка как фонарь светится. Намек понятен? Есть такой цвет - "кастрюля", на нем почти ничего не заметно.
Vlad442 написав:Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады? Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны. Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
ИМХО аццкий жлоботреш Фасад нижний может быть темным(не темнее серого), столешница чуть темнее а верхние шкафы светлые(не темнее чем слоновая кость), плитка в тон верхним шкафам, тогда органично может получится "глянцевые фасады" это вы имеете в виду пленка или покраска?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
МДФ, покрытый пленкой. Что-то вроде такого, только блестящий. Насколько это будет жлобтреш? Дизайнер из меня никакой, поэтому и спрашиваю.
rjkz написав:У меня черная машина... Каждая царапинка и пылинка как фонарь светится. Намек понятен?
При этом Вы все-таки купили черную машину, зная о таких особенностях? Если бы я делал кухню для себя, я бы выбрал желтые или бежевые матовые фасады, но, как мы уже обсуждали, ремонт и мебель под аренду должны быть более броскими, более акцентированными, хорошо выглядеть на фото и создавать впечатление в жизни. Нам его продавать, нам в нем не жить.
Vlad442 , это моя первая черная машина. Теперь-то я умный. К тому-же это моя машина, я на ней езжу и мне решать - мириться с царапинами и грязью (кстати, под грязью царапины менее заметны. ), сдать в аренду грязную и зацарапанную хату - это другая пестня. На мой взгляд, все должно быть легко восстанавливаемо или при неблагоприятном воздействии, следы должны быть минимально заметны.