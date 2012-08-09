Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Vlad442 написав:Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады? Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны. Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
У меня черная машина... Каждая царапинка и пылинка как фонарь светится. Намек понятен? Есть такой цвет - "кастрюля", на нем почти ничего не заметно.
Vlad442 написав:Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады? Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны. Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
ИМХО аццкий жлоботреш Фасад нижний может быть темным(не темнее серого), столешница чуть темнее а верхние шкафы светлые(не темнее чем слоновая кость), плитка в тон верхним шкафам, тогда органично может получится "глянцевые фасады" это вы имеете в виду пленка или покраска?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
МДФ, покрытый пленкой. Что-то вроде такого, только блестящий. Насколько это будет жлобтреш? Дизайнер из меня никакой, поэтому и спрашиваю.
rjkz написав:У меня черная машина... Каждая царапинка и пылинка как фонарь светится. Намек понятен?
При этом Вы все-таки купили черную машину, зная о таких особенностях? Если бы я делал кухню для себя, я бы выбрал желтые или бежевые матовые фасады, но, как мы уже обсуждали, ремонт и мебель под аренду должны быть более броскими, более акцентированными, хорошо выглядеть на фото и создавать впечатление в жизни. Нам его продавать, нам в нем не жить.
Vlad442 , это моя первая черная машина. Теперь-то я умный. К тому-же это моя машина, я на ней езжу и мне решать - мириться с царапинами и грязью (кстати, под грязью царапины менее заметны. ), сдать в аренду грязную и зацарапанную хату - это другая пестня. На мой взгляд, все должно быть легко восстанавливаемо или при неблагоприятном воздействии, следы должны быть минимально заметны.
Прохожий написав:пленка арендаторами убивается на раз
Я думал, что глянцевая пленка это практичный и легко отчищаемый материал.
Почитал отзывы, посмотрел видео - не могу определиться. Все люди разные и у всех свои предпочтения. Арендодатели же крепко держатся за мейнстрим - светлые тона это практично, востребовано, легко в уходе, забывая, что люди часто идут на жертвы ради красоты (в своем понимании). Начиная от черных машин, заканчивая каблуками. Почти все ремонты под аренду это или светлые тона, или светлое дерево. Если полистать раздел продажа олх, то в ремонтах для себя намного больший процент кухонь в темных тонах. Может, сделать не как все, наоборот повысит конкурентоспособность квартиры?
Vlad442 написав:Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады? Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны. Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
Серый будет и практичнее, и оптимистичнее.
Для броскости - плитку на рабочую стенку и шторы возьмите какого-нибудь яркого цвета (например красные/зеленые/синие).
Тогда и на фотках будет броско смотреться, и практично в использовании.
Прохожий написав:пленка арендаторами убивается на раз
Я думал, что глянцевая пленка это практичный и легко отчищаемый материал.
Почитал отзывы, посмотрел видео - не могу определиться. Все люди разные и у всех свои предпочтения. Арендодатели же крепко держатся за мейнстрим - светлые тона это практично, востребовано, легко в уходе, забывая, что люди часто идут на жертвы ради красоты (в своем понимании). Начиная от черных машин, заканчивая каблуками. Почти все ремонты под аренду это или светлые тона, или светлое дерево. Если полистать раздел продажа олх, то в ремонтах для себя намного больший процент кухонь в темных тонах. Может, сделать не как все, наоборот повысит конкурентоспособность квартиры?
А нафига? Понятно, если это в премиум сегменте, где идет жесткий махач за единицы ультрабогатых арендаторов. Понятно (будет), когда хрущи окончательно проиграют новостроям, а новострои станут старым фондом и тп. И вынуждены будут аки дама не самых юных лет искать варианты. Но у вас-то - свежий новострой! Так чего пока париться? Делайте как у всех и к вам потянутся все. Люди - стадные животные.
николай иванович написав:Для броскости - плитку на рабочую стенку и шторы возьмите какого-нибудь яркого цвета (например красные/зеленые/синие).Тогда и на фотках будет броско смотреться, и практично в использовании.
из махновцев будете чёли?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский