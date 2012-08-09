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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:30
Прохожий написав: николай иванович написав:
Для броскости - плитку на рабочую стенку и шторы возьмите какого-нибудь яркого цвета (например красные/зеленые/синие
).Тогда и на фотках будет броско смотреться
, и практично в использовании.
из махновцев будете чёли?
Не понял вопроса?
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николай иванович
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:23
Vlad442 написав:
Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады?
Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны.
Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
Влад. По моим наблюдениям, даже в сегменте выше 15 000 грн. арендаторам пох какие у вас фасады, пох какая техника (абы исправная). Главное чтобы вы скинули штуцер от средних цен в аналогичных предложениях. Ну и важно, чтобы комплектация была максимально полная.
Долгосрочная аренда это как такси... главное ехать, а не шашечки
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UA
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:50
UA написав: Vlad442 написав:
Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады?
Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны.
Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
Влад. По моим наблюдениям, даже в сегменте выше 15 000 грн. арендаторам пох какие у вас фасады, пох какая техника (абы исправная). Главное чтобы вы скинули штуцер от средних цен в аналогичных предложениях. Ну и важно, чтобы комплектация была максимально полная.
Долгосрочная аренда это как такси... главное ехать, а не шашечки
абсолютно верно, но влад никак не хочет смириться с мыслью, шо придется демпинговать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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