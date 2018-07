Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:50

UA написав: Vlad442 написав: Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады?

Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны.

Влад. По моим наблюдениям, даже в сегменте выше 15 000 грн. арендаторам пох какие у вас фасады, пох какая техника (абы исправная). Главное чтобы вы скинули штуцер от средних цен в аналогичных предложениях. Ну и важно, чтобы комплектация была максимально полная.

Долгосрочная аренда это как такси... главное ехать, а не шашечки



абсолютно верно, но влад никак не хочет смириться с мыслью, шо придется демпинговать

