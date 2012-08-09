|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:30
Прохожий написав: николай иванович написав:
Для броскости - плитку на рабочую стенку и шторы возьмите какого-нибудь яркого цвета (например красные/зеленые/синие
).Тогда и на фотках будет броско смотреться
, и практично в использовании.
из махновцев будете чёли?
Не понял вопроса?
-
николай иванович
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 7
- З нами з: 15.07.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:23
Vlad442 написав:
Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады?
Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны.
Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
Влад. По моим наблюдениям, даже в сегменте выше 15 000 грн. арендаторам пох какие у вас фасады, пох какая техника (абы исправная). Главное чтобы вы скинули штуцер от средних цен в аналогичных предложениях. Ну и важно, чтобы комплектация была максимально полная.
Долгосрочная аренда это как такси... главное ехать, а не шашечки
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2836
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:50
UA написав: Vlad442 написав:
Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады?
Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны.
Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
Влад. По моим наблюдениям, даже в сегменте выше 15 000 грн. арендаторам пох какие у вас фасады, пох какая техника (абы исправная). Главное чтобы вы скинули штуцер от средних цен в аналогичных предложениях. Ну и важно, чтобы комплектация была максимально полная.
Долгосрочная аренда это как такси... главное ехать, а не шашечки
абсолютно верно, но влад никак не хочет смириться с мыслью, шо придется демпинговать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3999
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:05
kingkongovets написав: UA написав: Vlad442 написав:
Покритикуйте, насколько хороши в квартиру под аренду темные/черные глянцевые фасады?
Мои мысли. Если сделать по контрасту со светлыми столешницей, плиткой в рабочей зоне и обоями, смотрится неплохо. Глянец легче моется и дороже выглядит что на фото, что в жизни. На темном фоне царапины не будут сильно видны.
Будет неплохо гармонировать с черным стеклянным столом.
Влад. По моим наблюдениям, даже в сегменте выше 15 000 грн. арендаторам пох какие у вас фасады, пох какая техника (абы исправная). Главное чтобы вы скинули штуцер от средних цен в аналогичных предложениях. Ну и важно, чтобы комплектация была максимально полная.
Долгосрочная аренда это как такси... главное ехать, а не шашечки
абсолютно верно, но влад никак не хочет смириться с мыслью, шо придется демпинговать
кинг, нескромный вопрос, вы лично демпигуете чтобы сдать комнедвигу?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 9617
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:49
kingkongovets написав:
абсолютно верно, но влад никак не хочет смириться с мыслью, шо придется демпинговать
"Де́мпинг — продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам." (с)
Что-то я не пойму, что вы имели в виду.
UA написав:
Влад. По моим наблюдениям, даже в сегменте выше 15 000 грн. арендаторам пох какие у вас фасады, пох какая техника (абы исправная). Главное чтобы вы скинули штуцер от средних цен в аналогичных предложениях. Ну и важно, чтобы комплектация была максимально полная.
Долгосрочная аренда это как такси... главное ехать, а не шашечки
Совершенно не согласен. Пока еще в аренде рынок продавца и "сдается все", но все-таки аренда это сфера услуг и чем качественная услуга, тем она дороже. При этом дороже не всегда измеряется деньгами. Может проявляться как быстрота пересдачи, лояльность арендаторов.
Для получения максимальной прибыли квартира должна быть сбалансирована для своего сегмента. Иногда, вложив больше на 5%, можно получить больше на 10-15%. В идеале ремонт, мебель и техника должны стоить недорого, быть износоустойчивыми и дорого выглядеть.
Дизайн это вообще даже не вопрос затрат - что черные, что бежевые фасады стоят одинаково. Представьте, что вы купили велосипед. Чтобы он хорошо ехал нужно накачать правильно колеса - это ничего не стоит, но существенно сказывается на комфорте езды.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4541
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:13
UA написав:
Главное чтобы вы скинули штуцер от средних цен в аналогичных предложениях.
Прокомментирую отдельно. При аренде в массовом сегменте простои не выгодны. Сдача должна произойти в течении первой недели, максимум второй. Если это не происходит, значит у арендодателя ошибки в ценообразовании. Массовый спрос, массовое предложение, поэтому цена определяется рыночным путем, а не скидками. Я, например, выставляю цену по верхней планке рынка, потом два раза в неделю ее снижаю.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4541
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:03
Прохожий написав:
кинг, нескромный вопрос, вы лично демпигуете чтобы сдать комнедвигу?
никогда)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3999
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:35
kingkongovets написав: Прохожий написав:
кинг, нескромный вопрос, вы лично демпигуете чтобы сдать комнедвигу?
никогда)
Почему тогда при сдаче жилой вы настойчиво уверены в демпинге))
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4515
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лип, 2018 06:48
hume написав: kingkongovets написав: Прохожий написав:
кинг, нескромный вопрос, вы лично демпигуете чтобы сдать комнедвигу?
никогда)
Почему тогда при сдаче жилой вы настойчиво уверены в демпинге))
потому шо речь о «массовом сегменте»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3999
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 лип, 2018 07:24
kingkongovets написав:
потому шо речь о «массовом сегменте»
Речь о массовости в разрезе жилой недвиги, или в разрезе новых жк эконом уровня на 10 000 квартир?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4515
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16488
|1895908
|
Суб 21 лип, 2018 07:31
hume
|
|106
|86715
|
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
|
|291
|112379
|
|