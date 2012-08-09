Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:49

kingkongovets написав: абсолютно верно, но влад никак не хочет смириться с мыслью, шо придется демпинговать абсолютно верно, но влад никак не хочет смириться с мыслью, шо придется демпинговать

UA написав: Влад. По моим наблюдениям, даже в сегменте выше 15 000 грн. арендаторам пох какие у вас фасады, пох какая техника (абы исправная). Главное чтобы вы скинули штуцер от средних цен в аналогичных предложениях. Ну и важно, чтобы комплектация была максимально полная.

Долгосрочная аренда это как такси... главное ехать, а не шашечки Влад. По моим наблюдениям, даже в сегменте выше 15 000 грн. арендаторам пох какие у вас фасады, пох какая техника (абы исправная). Главное чтобы вы скинули штуцер от средних цен в аналогичных предложениях. Ну и важно, чтобы комплектация была максимально полная.Долгосрочная аренда это как такси... главное ехать, а не шашечки

"Де́мпинг — продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам." (с)Что-то я не пойму, что вы имели в виду.Совершенно не согласен. Пока еще в аренде рынок продавца и "сдается все", но все-таки аренда это сфера услуг и чем качественная услуга, тем она дороже. При этом дороже не всегда измеряется деньгами. Может проявляться как быстрота пересдачи, лояльность арендаторов.Для получения максимальной прибыли квартира должна быть сбалансирована для своего сегмента. Иногда, вложив больше на 5%, можно получить больше на 10-15%. В идеале ремонт, мебель и техника должны стоить недорого, быть износоустойчивыми и дорого выглядеть.Дизайн это вообще даже не вопрос затрат - что черные, что бежевые фасады стоят одинаково. Представьте, что вы купили велосипед. Чтобы он хорошо ехал нужно накачать правильно колеса - это ничего не стоит, но существенно сказывается на комфорте езды.