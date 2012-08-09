Додано: Суб 21 лип, 2018 09:16

Vlad442 написав: Приведу пример. Есть 2 района советской вторички, достаточно популярные, возле конечной метро, рядом ТРЦ. Каждый километр на километр. Часть спальника на 400 тыс человек. Под аренду выкупается очень активно. Сдается 20-30% однушек, и 10% двушек. При этом на олх квартиры в этих районах появляются чрезвычайно редко. Нет такого, что в экспозиции одновременно 2 и более квартир. Конкуренции из-за места и насыщения рынка нет.



Спрос на аренду очень эластичен. По моему опыту люди в большинстве случаев ездят на работу со съемных квартир. Снимают в одном районе, а работают в другом. Приведу пример. Есть 2 района советской вторички, достаточно популярные, возле конечной метро, рядом ТРЦ. Каждый километр на километр. Часть спальника на 400 тыс человек. Под аренду выкупается очень активно. Сдается 20-30% однушек, и 10% двушек. При этом на олх квартиры в этих районах появляются чрезвычайно редко. Нет такого, что в экспозиции одновременно 2 и более квартир. Конкуренции из-за места и насыщения рынка нет.Спрос на аренду очень эластичен. По моему опыту люди в большинстве случаев ездят на работу со съемных квартир. Снимают в одном районе, а работают в другом.

а я с оговорками, но в целом соглашусь, пока примерно так и естьно это - покапосмотрите на количество вводимого бюджетного жилья и на ближайшую и среднесрочную перспективу на этом рынкедевственная первичка в бюджетных жк ушатается очень быстро, проблемы с парковками и транспортом встанут во всей красе, в общем вылезут наружу все косяки гетто в ипенях - какова тогда будет рентабельность? а ведь будут при этом достраиваться и сдаваться все новые и новые дома, закладываться все новые и новые комплексы с лучшими характеристикамиюа абсолютно прав - минус тысяча от ставки аренды и вот вам и конкурентное преимущество и пох на цвет и покрытие фасада в кухне, пох на вид и этажи так будут поступать все - вот вам и демпинг