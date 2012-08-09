второе, я поэтому и в кавычки взял - это влада термин, я же продолжаю считать шо по-настоящему массовый сегмент жилой недвиги - совкошлак
по крайней мере пока
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Додано: Суб 21 лип, 2018 07:36
второе, я поэтому и в кавычки взял - это влада термин, я же продолжаю считать шо по-настоящему массовый сегмент жилой недвиги - совкошлак
по крайней мере пока
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 21 лип, 2018 08:58
Приведу пример. Есть 2 района советской вторички, достаточно популярные, возле конечной метро, рядом ТРЦ. Каждый километр на километр. Часть спальника на 400 тыс человек. Под аренду выкупается очень активно. Сдается 20-30% однушек, и 10% двушек. При этом на олх квартиры в этих районах появляются чрезвычайно редко. Нет такого, что в экспозиции одновременно 2 и более квартир. Конкуренции из-за места и насыщения рынка нет.
Спрос на аренду очень эластичен. По моему опыту люди в большинстве случаев ездят на работу со съемных квартир. Снимают в одном районе, а работают в другом.
Додано: Суб 21 лип, 2018 09:16
а я с оговорками, но в целом соглашусь, пока примерно так и есть
но это - пока
посмотрите на количество вводимого бюджетного жилья и на ближайшую и среднесрочную перспективу на этом рынке
девственная первичка в бюджетных жк ушатается очень быстро, проблемы с парковками и транспортом встанут во всей красе, в общем вылезут наружу все косяки гетто в ипенях - какова тогда будет рентабельность? а ведь будут при этом достраиваться и сдаваться все новые и новые дома, закладываться все новые и новые комплексы с лучшими характеристиками
юа абсолютно прав - минус тысяча от ставки аренды и вот вам и конкурентное преимущество и пох на цвет и покрытие фасада в кухне, пох на вид и этаж
и так будут поступать все - вот вам и демпинг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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