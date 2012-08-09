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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1091109210931094

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 155
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
21
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
21
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
28
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
5%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 07:36

  hume написав:
  kingkongovets написав:
потому шо речь о «массовом сегменте»

Речь о массовости в разрезе жилой недвиги, или в разрезе новых жк эконом уровня на 10 000 квартир?


второе, я поэтому и в кавычки взял - это влада термин, я же продолжаю считать шо по-настоящему массовый сегмент жилой недвиги - совкошлак
по крайней мере пока
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 08:58

  kingkongovets написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:
потому шо речь о «массовом сегменте»

Речь о массовости в разрезе жилой недвиги, или в разрезе новых жк эконом уровня на 10 000 квартир?


второе, я поэтому и в кавычки взял - это влада термин, я же продолжаю считать шо по-настоящему массовый сегмент жилой недвиги - совкошлак
по крайней мере пока

Приведу пример. Есть 2 района советской вторички, достаточно популярные, возле конечной метро, рядом ТРЦ. Каждый километр на километр. Часть спальника на 400 тыс человек. Под аренду выкупается очень активно. Сдается 20-30% однушек, и 10% двушек. При этом на олх квартиры в этих районах появляются чрезвычайно редко. Нет такого, что в экспозиции одновременно 2 и более квартир. Конкуренции из-за места и насыщения рынка нет.

Спрос на аренду очень эластичен. По моему опыту люди в большинстве случаев ездят на работу со съемных квартир. Снимают в одном районе, а работают в другом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:16

  Vlad442 написав:Приведу пример. Есть 2 района советской вторички, достаточно популярные, возле конечной метро, рядом ТРЦ. Каждый километр на километр. Часть спальника на 400 тыс человек. Под аренду выкупается очень активно. Сдается 20-30% однушек, и 10% двушек. При этом на олх квартиры в этих районах появляются чрезвычайно редко. Нет такого, что в экспозиции одновременно 2 и более квартир. Конкуренции из-за места и насыщения рынка нет.

Спрос на аренду очень эластичен. По моему опыту люди в большинстве случаев ездят на работу со съемных квартир. Снимают в одном районе, а работают в другом.


а я с оговорками, но в целом соглашусь, пока примерно так и есть
но это - пока
посмотрите на количество вводимого бюджетного жилья и на ближайшую и среднесрочную перспективу на этом рынке
девственная первичка в бюджетных жк ушатается очень быстро, проблемы с парковками и транспортом встанут во всей красе, в общем вылезут наружу все косяки гетто в ипенях - какова тогда будет рентабельность? а ведь будут при этом достраиваться и сдаваться все новые и новые дома, закладываться все новые и новые комплексы с лучшими характеристиками
юа абсолютно прав - минус тысяча от ставки аренды и вот вам и конкурентное преимущество и пох на цвет и покрытие фасада в кухне, пох на вид и этаж
и так будут поступать все - вот вам и демпинг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 1091109210931094
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