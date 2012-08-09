Додано: Суб 21 лип, 2018 09:16

Vlad442 написав: Приведу пример. Есть 2 района советской вторички, достаточно популярные, возле конечной метро, рядом ТРЦ. Каждый километр на километр. Часть спальника на 400 тыс человек. Под аренду выкупается очень активно. Сдается 20-30% однушек, и 10% двушек. При этом на олх квартиры в этих районах появляются чрезвычайно редко. Нет такого, что в экспозиции одновременно 2 и более квартир. Конкуренции из-за места и насыщения рынка нет.



Спрос на аренду очень эластичен. По моему опыту люди в большинстве случаев ездят на работу со съемных квартир. Снимают в одном районе, а работают в другом. Приведу пример. Есть 2 района советской вторички, достаточно популярные, возле конечной метро, рядом ТРЦ. Каждый километр на километр. Часть спальника на 400 тыс человек. Под аренду выкупается очень активно. Сдается 20-30% однушек, и 10% двушек. При этом на олх квартиры в этих районах появляются чрезвычайно редко. Нет такого, что в экспозиции одновременно 2 и более квартир. Конкуренции из-за места и насыщения рынка нет.Спрос на аренду очень эластичен. По моему опыту люди в большинстве случаев ездят на работу со съемных квартир. Снимают в одном районе, а работают в другом.

ну во-первых очень большая часть арендных квартир не попадает на олх и сдается через своих и посредством сарафанного радио - там и цены подешевле и отношения другие - вон айрмакс сколько времени отличную квартиру у знакомых снимал гораздо ниже рынкано с остальным я с оговорками, но соглашусь, пока примерно так и естьно это - покапосмотрите на количество вводимого в последнее время бюджетного жилья и на ближайшую и среднесрочную перспективу на этом рынке - в киеве одновременно строится до 700 жилых объектов! и большей частью - бюджетное и мегабюджетноедевственная первичка в бюджетных жк ушатывается очень быстро, а особенно арендная, проблемы с парковками и транспортом по мере заселения встанут во всей красе, в общем вылезут наружу все косяки гетто в ипенях - какова тогда будет рентабельность аренды? а ведь будут при этом достраиваться и сдаваться все новые и новые дома, закладываться все новые и новые комплексы с лучшими характеристикамиюа абсолютно прав - минус тысяча от ставки аренды и вот вам и конкурентное преимущество и пох на цвет и покрытие фасада в кухне, пох на вид и этажи так будут поступать все - вот вам и демпингвам нужно научиться делать из говна конфетку - я про ремонты - все самое дешевое и легковосстанавливаемое, не заморачивайтесь вы с дизайном, в этом сегменте важна цена, а не феншуй, да и вкусы у таких арендаторов самые шо ни на есть приземленные