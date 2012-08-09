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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:49
kingkongovets написав:
когда (если) ваш в высшей степени похвальный и гуманный подход даст осечку и ваш арендатор вас кинет, подведет, или просто нанесет ущерб - вспомните о своем идеализме)
Я изначально считаю, что все люди четные и нормальные. Если попадется плохой человек, то это форс-мажор. Строить свою жизнь из расчета, что человек окажется кидалой, это жить в мрачном мире.
Вам может на 100 км/час вылететь лоб в лоб пьяный, так что, держа в уме этот вариант, отказаться от машины и ездить только на метро и троллейбусах?
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Vlad442
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:23
kingkongovets написав: Vlad442 написав:
И в жизни, и в основном бизнесе я стараюсь думать о партнерах, чтобы им было выгодно и комфортно со мной работать. Считаю, что я не работаю сам по себе, а являюсь частью большей цепочки и, чтобы обществу было хорошо, должен не только думать о своих шкурных интересах, а и о оптимальном функционировании всей системы и счастье конечных потребителей. Бизнес не только способ набить карман. Он несет и социальную функцию.
Конечно это идеализм и не всегда реализуется на 100%, но я стараюсь по мере сил следовать этой философии.
социальная функция бизнеса - это генерирование налогов, идущих в бюджет и создание рабочих мест - и этого более чем достаточно
а партнерам должно быть с вами выгодно, удобство и комфорт в работе важны лишь когда выгода не столь очевидна (как пример - обычная авиакомпания и лоукост)
когда (если) ваш в высшей степени похвальный и гуманный подход даст осечку и ваш арендатор вас кинет, подведет, или просто нанесет ущерб - вспомните о своем идеализме)
"мои интересы - прежде всего" - а иначе будете все время беременным, другого не дано
упс... прокінь бліжнєго...а нам тут сказкі "начні с сєбя"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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