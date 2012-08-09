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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1092109310941095

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 157
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
22
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
21
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
29
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:когда (если) ваш в высшей степени похвальный и гуманный подход даст осечку и ваш арендатор вас кинет, подведет, или просто нанесет ущерб - вспомните о своем идеализме)

Я изначально считаю, что все люди четные и нормальные. Если попадется плохой человек, то это форс-мажор. Строить свою жизнь из расчета, что человек окажется кидалой, это жить в мрачном мире.
Вам может на 100 км/час вылететь лоб в лоб пьяный, так что, держа в уме этот вариант, отказаться от машины и ездить только на метро и троллейбусах?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:17

  Vlad442 написав:Арендаторы не собаки, которым можно кинуть кость - пожрут. Нужно создать условия и предоставить им квартиру, в которой хочется жить, а не просто крыша над головой. В этом социальная роль арендодателя. Если он ее играет хорошо, ему это возвращается в том или ином виде.

В первую очередь, арендаторы хотят чтобы им не повышали арендную плату.
И ради этого готовы согласится с реальными и выдуманными (как аргумент торга) неудобствами.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:22

  Vlad442 написав: Можно взять плиту с блинами нонейм, можно отдельно бошевские индукционную варочную поверхность и духовку, переплатить 8-10 тыс, но это будет совсем другой вид и класс. И так куда не плюнь. Выгодней брать не самое дешевое, а практичное.


Индукция в арендной квартире это западло по отношению к арендатору.
Комплект посуды 1 арендную плату потянет.
UA
 
Повідомлень: 2838
З нами з: 19.07.08
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  #<1 ... 1092109310941095
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