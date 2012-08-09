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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:49
kingkongovets написав:
когда (если) ваш в высшей степени похвальный и гуманный подход даст осечку и ваш арендатор вас кинет, подведет, или просто нанесет ущерб - вспомните о своем идеализме)
Я изначально считаю, что все люди четные и нормальные. Если попадется плохой человек, то это форс-мажор. Строить свою жизнь из расчета, что человек окажется кидалой, это жить в мрачном мире.
Вам может на 100 км/час вылететь лоб в лоб пьяный, так что, держа в уме этот вариант, отказаться от машины и ездить только на метро и троллейбусах?
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Vlad442
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Додано: Суб 21 лип, 2018 23:17
Vlad442 написав:
Арендаторы не собаки, которым можно кинуть кость - пожрут. Нужно создать условия и предоставить им квартиру, в которой хочется жить, а не просто крыша над головой. В этом социальная роль арендодателя. Если он ее играет хорошо, ему это возвращается в том или ином виде.
В первую очередь, арендаторы хотят чтобы им не повышали арендную плату.
И ради этого готовы согласится с реальными и выдуманными (как аргумент торга) неудобствами.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 23:22
Vlad442 написав:
Можно взять плиту с блинами нонейм, можно отдельно бошевские индукционную варочную поверхность и духовку, переплатить 8-10 тыс, но это будет совсем другой вид и класс. И так куда не плюнь. Выгодней брать не самое дешевое, а практичное.
Индукция в арендной квартире это западло по отношению к арендатору.
Комплект посуды 1 арендную плату потянет.
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