Додано: Нед 22 лип, 2018 12:24

Индукционная варочная поверхность это более удобно, прогрессивно и, главное, она более выносливая - ее трудней испачкать и испортить. Вплоть до того, что ее можно застелить листом бумаги для защиты. Разница, если брать Бош, 12500 против 7000. 200 долларов.

Практика показывает, что потом редко что-то обновляется и меняется в квартире, если не испортилось, поэтому варочную поверхность нужно взять "на вырост". Сейчас это еще диковинка, а через 5 лет обычная варочная поверхность будет восприниматься как сейчас электроплиты с блинами. Подрастет поколение, для которых это must have, и, если сейчас это изыск, излишество, то потом может стать конкурентным преимуществом, так как мало квартир под аренду в этом сегменте будут иметь такую опцию.



По поводу посуды - выше написали, что это не так дорого. Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.