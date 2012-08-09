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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1092109310941095

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 158
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
22
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
22
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
29
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 16:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:когда (если) ваш в высшей степени похвальный и гуманный подход даст осечку и ваш арендатор вас кинет, подведет, или просто нанесет ущерб - вспомните о своем идеализме)

Я изначально считаю, что все люди четные и нормальные. Если попадется плохой человек, то это форс-мажор. Строить свою жизнь из расчета, что человек окажется кидалой, это жить в мрачном мире.
Вам может на 100 км/час вылететь лоб в лоб пьяный, так что, держа в уме этот вариант, отказаться от машины и ездить только на метро и троллейбусах?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:17

  Vlad442 написав:Арендаторы не собаки, которым можно кинуть кость - пожрут. Нужно создать условия и предоставить им квартиру, в которой хочется жить, а не просто крыша над головой. В этом социальная роль арендодателя. Если он ее играет хорошо, ему это возвращается в том или ином виде.

В первую очередь, арендаторы хотят чтобы им не повышали арендную плату.
И ради этого готовы согласится с реальными и выдуманными (как аргумент торга) неудобствами.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 23:22

  Vlad442 написав: Можно взять плиту с блинами нонейм, можно отдельно бошевские индукционную варочную поверхность и духовку, переплатить 8-10 тыс, но это будет совсем другой вид и класс. И так куда не плюнь. Выгодней брать не самое дешевое, а практичное.


Индукция в арендной квартире это западло по отношению к арендатору.
Комплект посуды 1 арендную плату потянет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 08:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Добрый день.

Нужна 1к в пешей доступности от Героев Севастополя, 9а. Приличное состояние, 7-7.5к грн.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 10:40

  UA написав:
  Vlad442 написав: Можно взять плиту с блинами нонейм, можно отдельно бошевские индукционную варочную поверхность и духовку, переплатить 8-10 тыс, но это будет совсем другой вид и класс. И так куда не плюнь. Выгодней брать не самое дешевое, а практичное.


Индукция в арендной квартире это западло по отношению к арендатору.
Комплект посуды 1 арендную плату потянет.

Кроме сковородок ничего докупать к индукции не нужно. Разве что пользуетесь алюминиевыми кастрюлями из СССР 50-х годов. Тогда да - кастрюльку придется обновить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

BIGor написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав: Можно взять плиту с блинами нонейм, можно отдельно бошевские индукционную варочную поверхность и духовку, переплатить 8-10 тыс, но это будет совсем другой вид и класс. И так куда не плюнь. Выгодней брать не самое дешевое, а практичное.


Индукция в арендной квартире это западло по отношению к арендатору.
Комплект посуды 1 арендную плату потянет.

Кроме сковородок ничего докупать к индукции не нужно. Разве что пользуетесь алюминиевыми кастрюлями из СССР 50-х годов. Тогда да - кастрюльку придется обновить.
Пару сковородок - уже не одна тысяча. Турку вообще сложно найти. Да и кастрюли, особенно большого объёма, часто простые - тоже нужно покупать альтернативу. И речь вроде как про эконом, там ЦА не повально со всякими ронделями
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Faceless написав:Пару сковородок - уже не одна тысяча. Турку вообще сложно найти. Да и кастрюли, особенно большого объёма, часто простые - тоже нужно покупать альтернативу. И речь вроде как про эконом, там ЦА не повально со всякими ронделями

Бред пишите:
Вот сковородки для инд. от 136 грн. https://rozetka.com.ua/skovorody/c46267 ... tsionnaja/
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:24

Индукционная варочная поверхность это более удобно, прогрессивно и, главное, она более выносливая - ее трудней испачкать и испортить. Вплоть до того, что ее можно застелить листом бумаги для защиты. Разница, если брать Бош, 12500 против 7000. 200 долларов.
Практика показывает, что потом редко что-то обновляется и меняется в квартире, если не испортилось, поэтому варочную поверхность нужно взять "на вырост". Сейчас это еще диковинка, а через 5 лет обычная варочная поверхность будет восприниматься как сейчас электроплиты с блинами. Подрастет поколение, для которых это must have, и, если сейчас это изыск, излишество, то потом может стать конкурентным преимуществом, так как мало квартир под аренду в этом сегменте будут иметь такую опцию.

По поводу посуды - выше написали, что это не так дорого. Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.
Vlad442
 
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