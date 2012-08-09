Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:когда (если) ваш в высшей степени похвальный и гуманный подход даст осечку и ваш арендатор вас кинет, подведет, или просто нанесет ущерб - вспомните о своем идеализме)
Я изначально считаю, что все люди четные и нормальные. Если попадется плохой человек, то это форс-мажор. Строить свою жизнь из расчета, что человек окажется кидалой, это жить в мрачном мире. Вам может на 100 км/час вылететь лоб в лоб пьяный, так что, держа в уме этот вариант, отказаться от машины и ездить только на метро и троллейбусах?
Vlad442 написав:Арендаторы не собаки, которым можно кинуть кость - пожрут. Нужно создать условия и предоставить им квартиру, в которой хочется жить, а не просто крыша над головой. В этом социальная роль арендодателя. Если он ее играет хорошо, ему это возвращается в том или ином виде.
В первую очередь, арендаторы хотят чтобы им не повышали арендную плату. И ради этого готовы согласится с реальными и выдуманными (как аргумент торга) неудобствами.
Vlad442 написав: Можно взять плиту с блинами нонейм, можно отдельно бошевские индукционную варочную поверхность и духовку, переплатить 8-10 тыс, но это будет совсем другой вид и класс. И так куда не плюнь. Выгодней брать не самое дешевое, а практичное.
Индукция в арендной квартире это западло по отношению к арендатору. Комплект посуды 1 арендную плату потянет.
Vlad442 написав: Можно взять плиту с блинами нонейм, можно отдельно бошевские индукционную варочную поверхность и духовку, переплатить 8-10 тыс, но это будет совсем другой вид и класс. И так куда не плюнь. Выгодней брать не самое дешевое, а практичное.
Индукция в арендной квартире это западло по отношению к арендатору. Комплект посуды 1 арендную плату потянет.
Кроме сковородок ничего докупать к индукции не нужно. Разве что пользуетесь алюминиевыми кастрюлями из СССР 50-х годов. Тогда да - кастрюльку придется обновить.
Vlad442 написав: Можно взять плиту с блинами нонейм, можно отдельно бошевские индукционную варочную поверхность и духовку, переплатить 8-10 тыс, но это будет совсем другой вид и класс. И так куда не плюнь. Выгодней брать не самое дешевое, а практичное.
Индукция в арендной квартире это западло по отношению к арендатору. Комплект посуды 1 арендную плату потянет.
Кроме сковородок ничего докупать к индукции не нужно. Разве что пользуетесь алюминиевыми кастрюлями из СССР 50-х годов. Тогда да - кастрюльку придется обновить.
Пару сковородок - уже не одна тысяча. Турку вообще сложно найти. Да и кастрюли, особенно большого объёма, часто простые - тоже нужно покупать альтернативу. И речь вроде как про эконом, там ЦА не повально со всякими ронделями
Faceless написав:Пару сковородок - уже не одна тысяча. Турку вообще сложно найти. Да и кастрюли, особенно большого объёма, часто простые - тоже нужно покупать альтернативу. И речь вроде как про эконом, там ЦА не повально со всякими ронделями
Индукционная варочная поверхность это более удобно, прогрессивно и, главное, она более выносливая - ее трудней испачкать и испортить. Вплоть до того, что ее можно застелить листом бумаги для защиты. Разница, если брать Бош, 12500 против 7000. 200 долларов. Практика показывает, что потом редко что-то обновляется и меняется в квартире, если не испортилось, поэтому варочную поверхность нужно взять "на вырост". Сейчас это еще диковинка, а через 5 лет обычная варочная поверхность будет восприниматься как сейчас электроплиты с блинами. Подрастет поколение, для которых это must have, и, если сейчас это изыск, излишество, то потом может стать конкурентным преимуществом, так как мало квартир под аренду в этом сегменте будут иметь такую опцию.
По поводу посуды - выше написали, что это не так дорого. Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.