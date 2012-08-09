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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1093109410951096

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 158
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
22
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
30
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
22
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
29
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:04

  BIGor написав:Физику надо было учить в школе, а не гулять уроки Греется чугун на индукции у него плохо

Ну если вы прогуливали, а судя по всему именно так, то я вам могу только посочувствовать. Чугун - не алюминий и не сталь, чугун имеет и худшую проводимость и худшие свойства как ферромагнетик, невысокую теплопроводность, потому разогревается на индукционной значительно медленнее, и КПД при использовании чугунной посуды будет ниже.
Но и без знаний теории это проверить элементарно - на практике, потому в частности и пришлось чугунные сковороды поменять. Работать то с ними индукционка работает, но греются долго. Вы же, очевидно, в данном вопросе теоретик, мало того, теоретик без знания теории
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:06

Faceless Не надо было тебе прогуливать школу - знал бы о том как правильно вычислить КПД :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

BIGor написав:Faceless Не надо было тебе прогуливать школу - знал бы о том как правильно вычислить КПД :D
Убого пытаетесь слиться - совсем жалко выглядите. Хоть о принципе работы индукционное почитали, а то реально, будто мне дошкольник пытается что-то доказывать
Что-то совсем не удивлен, что у вас такие проблемы с работоустройством - не понимая о чем речь, пытаетесь спорить
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Бредишь в каждом своем слове. И зачем врешь о том, что у меня нет индукционной плиты? Ты лучше об этом знаешь чем я? ты лучше знаешь о моих знаниях? Так может только дурак делать. Ты телепат? То же самое с трудоустройством. Наверное ты телепатически видишь где я работаю?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

BIGor написав:Бредишь в каждом своем слове. И зачем врешь о том, что у меня нет индукционной плиты? Ты лучше об этом знаешь чем я? ты лучше знаешь о моих знаниях? Так может только дурак делать. Ты телепат? То же самое с трудоустройством. Наверное ты телепатически видишь где я работаю?
Ну слился так слился, теоретик, успокойся уже - аж собственную легенду забыл?
  BIGor написав:, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

...хмммм, а в чім суперечка?))

.... чугун довше нагрівається, але і довго охолоджується.... - і якщо захочете підсмажити яйце "по швидкому", то на чугуні, це буде поганою ідеєю.... (але, якщо щось тушкувати і т. п. - то супер! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:58

Faceless А чего ты забыло дату сообщения показать? И чего так переживаешь за мою работу?
BIGor
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