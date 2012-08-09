Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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BIGor написав:Физику надо было учить в школе, а не гулять уроки Греется чугун на индукции у него плохо
Ну если вы прогуливали, а судя по всему именно так, то я вам могу только посочувствовать. Чугун - не алюминий и не сталь, чугун имеет и худшую проводимость и худшие свойства как ферромагнетик, невысокую теплопроводность, потому разогревается на индукционной значительно медленнее, и КПД при использовании чугунной посуды будет ниже. Но и без знаний теории это проверить элементарно - на практике, потому в частности и пришлось чугунные сковороды поменять. Работать то с ними индукционка работает, но греются долго. Вы же, очевидно, в данном вопросе теоретик, мало того, теоретик без знания теории
BIGor написав:Faceless Не надо было тебе прогуливать школу - знал бы о том как правильно вычислить КПД
Убого пытаетесь слиться - совсем жалко выглядите. Хоть о принципе работы индукционное почитали, а то реально, будто мне дошкольник пытается что-то доказывать Что-то совсем не удивлен, что у вас такие проблемы с работоустройством - не понимая о чем речь, пытаетесь спорить
Бредишь в каждом своем слове. И зачем врешь о том, что у меня нет индукционной плиты? Ты лучше об этом знаешь чем я? ты лучше знаешь о моих знаниях? Так может только дурак делать. Ты телепат? То же самое с трудоустройством. Наверное ты телепатически видишь где я работаю?
BIGor написав:Бредишь в каждом своем слове. И зачем врешь о том, что у меня нет индукционной плиты? Ты лучше об этом знаешь чем я? ты лучше знаешь о моих знаниях? Так может только дурак делать. Ты телепат? То же самое с трудоустройством. Наверное ты телепатически видишь где я работаю?
Ну слился так слился, теоретик, успокойся уже - аж собственную легенду забыл?
BIGor написав:, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.