Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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BIGor написав:Физику надо было учить в школе, а не гулять уроки Греется чугун на индукции у него плохо
Ну если вы прогуливали, а судя по всему именно так, то я вам могу только посочувствовать. Чугун - не алюминий и не сталь, чугун имеет и худшую проводимость и худшие свойства как ферромагнетик, невысокую теплопроводность, потому разогревается на индукционной значительно медленнее, и КПД при использовании чугунной посуды будет ниже. Но и без знаний теории это проверить элементарно - на практике, потому в частности и пришлось чугунные сковороды поменять. Работать то с ними индукционка работает, но греются долго. Вы же, очевидно, в данном вопросе теоретик, мало того, теоретик без знания теории
BIGor написав:Faceless Не надо было тебе прогуливать школу - знал бы о том как правильно вычислить КПД
Убого пытаетесь слиться - совсем жалко выглядите. Хоть о принципе работы индукционное почитали, а то реально, будто мне дошкольник пытается что-то доказывать Что-то совсем не удивлен, что у вас такие проблемы с работоустройством - не понимая о чем речь, пытаетесь спорить
Бредишь в каждом своем слове. И зачем врешь о том, что у меня нет индукционной плиты? Ты лучше об этом знаешь чем я? ты лучше знаешь о моих знаниях? Так может только дурак делать. Ты телепат? То же самое с трудоустройством. Наверное ты телепатически видишь где я работаю?
BIGor написав:Бредишь в каждом своем слове. И зачем врешь о том, что у меня нет индукционной плиты? Ты лучше об этом знаешь чем я? ты лучше знаешь о моих знаниях? Так может только дурак делать. Ты телепат? То же самое с трудоустройством. Наверное ты телепатически видишь где я работаю?
Ну слился так слился, теоретик, успокойся уже - аж собственную легенду забыл?
BIGor написав:, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.
В силу сложного принципа нагрева индукционная плита может работать только с посудой, дно которой изготовлено из ферромагнитного сплава. Интересно, что перед началом работы плита автоматически тестирует кухонную утварь на «профпригодность» и только в случае полного совпадения переходит в режим нагрева. Определять пригодность посуды для индукционных плит можно обыкновенным магнитом. Как правило, примагничиваться будут изделия из стали, нержавеющей стали, чугуна и эмалированного железа. В посуде из латуни, меди, алюминия, стекла и керамики на «индукции», как говорится, каши не сваришь. Впрочем, для того, чтобы перейти на готовку с индукционной плитой, не обязательно менять все кастрюли и сковороды в доме – в продаже имеются специальные стальные диски-подставки отчасти решающие эту проблему. http://ek.ua/post/694/84_pljusy_i_minus ... wEQAvD_BwE
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Vlad442 написав:Индукционная варочная поверхность это более удобно, прогрессивно и, главное, она более выносливая - ее трудней испачкать и испортить. Вплоть до того, что ее можно застелить листом бумаги для защиты. Разница, если брать Бош, 12500 против 7000. 200 долларов. Практика показывает, что потом редко что-то обновляется и меняется в квартире, если не испортилось, поэтому варочную поверхность нужно взять "на вырост". Сейчас это еще диковинка, а через 5 лет обычная варочная поверхность будет восприниматься как сейчас электроплиты с блинами. Подрастет поколение, для которых это must have, и, если сейчас это изыск, излишество, то потом может стать конкурентным преимуществом, так как мало квартир под аренду в этом сегменте будут иметь такую опцию.
По поводу посуды - выше написали, что это не так дорого. Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.
Влад, не плита главное, а квартира в которой эта плита находится. Ставить за 12500 ( прописью - двенадцать пятьсот тысяч гривен) варочную в практически самый низший сегмент арендных квартир это мягко говоря не очень умно.
Тут недавно однушка за 17500 сдалась, так варочная вирпул за 5 тысяч и норм
ПС Можно ещё стиралку с сушкой купить, прямо в аркадовский су поставить.