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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1094109510961097>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 159
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
22
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
31
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
22
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
29
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:04

  BIGor написав:Физику надо было учить в школе, а не гулять уроки Греется чугун на индукции у него плохо

Ну если вы прогуливали, а судя по всему именно так, то я вам могу только посочувствовать. Чугун - не алюминий и не сталь, чугун имеет и худшую проводимость и худшие свойства как ферромагнетик, невысокую теплопроводность, потому разогревается на индукционной значительно медленнее, и КПД при использовании чугунной посуды будет ниже.
Но и без знаний теории это проверить элементарно - на практике, потому в частности и пришлось чугунные сковороды поменять. Работать то с ними индукционка работает, но греются долго. Вы же, очевидно, в данном вопросе теоретик, мало того, теоретик без знания теории
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:06

Faceless Не надо было тебе прогуливать школу - знал бы о том как правильно вычислить КПД :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

BIGor написав:Faceless Не надо было тебе прогуливать школу - знал бы о том как правильно вычислить КПД :D
Убого пытаетесь слиться - совсем жалко выглядите. Хоть о принципе работы индукционное почитали, а то реально, будто мне дошкольник пытается что-то доказывать
Что-то совсем не удивлен, что у вас такие проблемы с работоустройством - не понимая о чем речь, пытаетесь спорить
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Бредишь в каждом своем слове. И зачем врешь о том, что у меня нет индукционной плиты? Ты лучше об этом знаешь чем я? ты лучше знаешь о моих знаниях? Так может только дурак делать. Ты телепат? То же самое с трудоустройством. Наверное ты телепатически видишь где я работаю?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

BIGor написав:Бредишь в каждом своем слове. И зачем врешь о том, что у меня нет индукционной плиты? Ты лучше об этом знаешь чем я? ты лучше знаешь о моих знаниях? Так может только дурак делать. Ты телепат? То же самое с трудоустройством. Наверное ты телепатически видишь где я работаю?
Ну слился так слился, теоретик, успокойся уже - аж собственную легенду забыл?
  BIGor написав:, я вот пару месяцев назад претендовал на одну позицию в ГО одного заруб. банка из топ-5. Опыта у меня больше 5 лет, и вот какой чёрт дёрнул меня запросить 15 тысяч грн? До сих пор жду ответа.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

...хмммм, а в чім суперечка?))

.... чугун довше нагрівається, але і довго охолоджується.... - і якщо захочете підсмажити яйце "по швидкому", то на чугуні, це буде поганою ідеєю.... (але, якщо щось тушкувати і т. п. - то супер! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Минусы индукционных плит

В силу сложного принципа нагрева индукционная плита может работать только с посудой, дно которой изготовлено из ферромагнитного сплава. Интересно, что перед началом работы плита автоматически тестирует кухонную утварь на «профпригодность» и только в случае полного совпадения переходит в режим нагрева. Определять пригодность посуды для индукционных плит можно обыкновенным магнитом. Как правило, примагничиваться будут изделия из стали, нержавеющей стали, чугуна и эмалированного железа. В посуде из латуни, меди, алюминия, стекла и керамики на «индукции», как говорится, каши не сваришь. Впрочем, для того, чтобы перейти на готовку с индукционной плитой, не обязательно менять все кастрюли и сковороды в доме – в продаже имеются специальные стальные диски-подставки отчасти решающие эту проблему.
http://ek.ua/post/694/84_pljusy_i_minus ... wEQAvD_BwE
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:01

  Vlad442 написав:Индукционная варочная поверхность это более удобно, прогрессивно и, главное, она более выносливая - ее трудней испачкать и испортить. Вплоть до того, что ее можно застелить листом бумаги для защиты. Разница, если брать Бош, 12500 против 7000. 200 долларов.
Практика показывает, что потом редко что-то обновляется и меняется в квартире, если не испортилось, поэтому варочную поверхность нужно взять "на вырост". Сейчас это еще диковинка, а через 5 лет обычная варочная поверхность будет восприниматься как сейчас электроплиты с блинами. Подрастет поколение, для которых это must have, и, если сейчас это изыск, излишество, то потом может стать конкурентным преимуществом, так как мало квартир под аренду в этом сегменте будут иметь такую опцию.

По поводу посуды - выше написали, что это не так дорого. Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.

Влад, не плита главное, а квартира в которой эта плита находится. Ставить за 12500 ( прописью - двенадцать пятьсот тысяч гривен) варочную в практически самый низший сегмент арендных квартир это мягко говоря не очень умно.

Тут недавно однушка за 17500 сдалась, так варочная вирпул за 5 тысяч и норм

ПС
Можно ещё стиралку с сушкой купить, прямо в аркадовский су поставить.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Влад, не плита главное, а квартира в которой эта плита находится. Ставить за 12500 ( прописью - двенадцать пятьсот тысяч гривен) варочную в практически самый низший сегмент арендных квартир это мягко говоря не очень умно.

Может я действительно не совсем правильно оцениваю ситуацию в силу того, что живу не в Киеве и у нас совсем другие цены на аренду. Для меня арендатор, который будет выкладывать десять с лишним тысяч за двушку плюс коммунальные (как я рассчитываю) это не "самый низший сегмент", а человек, платящий немалые деньги, который достоин соответствующего наполнения квартиры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:20

Прошелся по плиточным магазинам. Подумал. Ничто не понравилось (мои способности к дизайну ниже плинтуса). Помня отзывы про немцев с белой плиткой в этой теме, подумал, может вернуться к классике и сделать мокрую зону однотонной глянцевой белой моноплиткой со светлой затиркой без всяких фризов, рисунков, вставок? Для того, что бы скрыть возраст ремонта при этом решении можно использовать плитку максимального размера. За пределами мокрой зоны покрасить. На крашеных стенах уже пытаться что-то придумать - неширокие синие горизонтальные полоски или что-то подобное.
Vlad442
 
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