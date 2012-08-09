И только на финансовом форуме нержавеющая сталь обладает ферромагнитными свойствами. Хотя китайская "нержавейка" таки обладает
ПС. Употребляемая (в странах первого мира) пищевая нержавейка 18/10 (она же aisi 304) не магнитится.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 20:33
И только на финансовом форуме нержавеющая сталь обладает ферромагнитными свойствами. Хотя китайская "нержавейка" таки обладает
ПС. Употребляемая (в странах первого мира) пищевая нержавейка 18/10 (она же aisi 304) не магнитится.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:48
не, давай по полной: вставки, фризы, рисунки!
и синие(мне лично больше нравятся красные) горизонтальные полоски добавят шарма!!!
с нетерпением ждемс фоток "мегаремонта"!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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