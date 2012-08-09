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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1094109510961097

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 159
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
22
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
31
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
22
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
29
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
4
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:33

  Vlad442 написав:По поводу посуды - выше написали, что это не так дорого. Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.

И только на финансовом форуме нержавеющая сталь обладает ферромагнитными свойствами. Хотя китайская "нержавейка" таки обладает :mrgreen:
ПС. Употребляемая (в странах первого мира) пищевая нержавейка 18/10 (она же aisi 304) не магнитится.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:48

  Vlad442 написав:Прошелся по плиточным магазинам. Подумал. Ничто не понравилось (мои способности к дизайну ниже плинтуса). Помня отзывы про немцев с белой плиткой в этой теме, подумал, может вернуться к классике и сделать мокрую зону однотонной глянцевой белой моноплиткой со светлой затиркой без всяких фризов, рисунков, вставок? Для того, что бы скрыть возраст ремонта при этом решении можно использовать плитку максимального размера. За пределами мокрой зоны покрасить. На крашеных стенах уже пытаться что-то придумать - неширокие синие горизонтальные полоски или что-то подобное.

не, давай по полной: вставки, фризы, рисунки!
и синие(мне лично больше нравятся красные) горизонтальные полоски добавят шарма!!!
с нетерпением ждемс фоток "мегаремонта"! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Прохожий написав:не, давай по полной: вставки, фризы, рисунки!
и синие(мне лично больше нравятся красные) горизонтальные полоски добавят шарма!!!
с нетерпением ждемс фоток "мегаремонта"!

Я же упомянул, что я не мегадизайнер. Мне ближе цифры, чем гармония цветов. Я исходил из того, что если сделать мокрую зону совершенно нейтральной, то нужно где-то сделать яркий акцент, чтобы хорошо выглядело на фото и за чтобы мог зацепиться глаз на просмотре.
Может не полоски, а сделать одну поверхность белой, другую синей.
Фотками того, что получилось, конечно поделюсь.
  UA написав:И только на финансовом форуме нержавеющая сталь обладает ферромагнитными свойствами. Хотя китайская "нержавейка" таки обладает
ПС. Употребляемая (в странах первого мира) пищевая нержавейка 18/10 (она же aisi 304) не магнитится.

Речь идет о специальной посуде для индукционной плиты. В дне такой посуды используются стальные или медные вставки. Что-то типа такого из нержавейки
https://induction-ua.com/p/nabor-posudy ... 7100-34389
или такого из алюминия
https://rozetka.com.ua/russell_hobbs_bw05743/p24746400/
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:49

  Vlad442 написав:Речь идет о специальной посуде для индукционной плиты. В дне такой посуды используются стальные или медные вставки. Что-то типа такого из нержавейки
https://induction-ua.com/p/nabor-posudy ... 7100-34389
или такого из алюминия
https://rozetka.com.ua/russell_hobbs_bw05743/p24746400/

Влад. У вас точно есть опыт арендодателя?
Или Харьков живет побогаче нишебродского Киева или вы идеализируете будни киевской аренды.
UA
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 19.07.08
Подякував: 210 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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  #<1 ... 1094109510961097
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