И только на финансовом форуме нержавеющая сталь обладает ферромагнитными свойствами. Хотя китайская "нержавейка" таки обладает
ПС. Употребляемая (в странах первого мира) пищевая нержавейка 18/10 (она же aisi 304) не магнитится.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 20:33
И только на финансовом форуме нержавеющая сталь обладает ферромагнитными свойствами. Хотя китайская "нержавейка" таки обладает
ПС. Употребляемая (в странах первого мира) пищевая нержавейка 18/10 (она же aisi 304) не магнитится.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:48
не, давай по полной: вставки, фризы, рисунки!
и синие(мне лично больше нравятся красные) горизонтальные полоски добавят шарма!!!
с нетерпением ждемс фоток "мегаремонта"!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 22 лип, 2018 21:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я же упомянул, что я не мегадизайнер. Мне ближе цифры, чем гармония цветов. Я исходил из того, что если сделать мокрую зону совершенно нейтральной, то нужно где-то сделать яркий акцент, чтобы хорошо выглядело на фото и за чтобы мог зацепиться глаз на просмотре.
Может не полоски, а сделать одну поверхность белой, другую синей.
Фотками того, что получилось, конечно поделюсь.
Речь идет о специальной посуде для индукционной плиты. В дне такой посуды используются стальные или медные вставки. Что-то типа такого из нержавейки
или такого из алюминия
Додано: Нед 22 лип, 2018 22:49
Влад. У вас точно есть опыт арендодателя?
Или Харьков живет побогаче нишебродского Киева или вы идеализируете будни киевской аренды.
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