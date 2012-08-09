И только на финансовом форуме нержавеющая сталь обладает ферромагнитными свойствами. Хотя китайская "нержавейка" таки обладает
ПС. Употребляемая (в странах первого мира) пищевая нержавейка 18/10 (она же aisi 304) не магнитится.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 20:33
И только на финансовом форуме нержавеющая сталь обладает ферромагнитными свойствами. Хотя китайская "нержавейка" таки обладает
ПС. Употребляемая (в странах первого мира) пищевая нержавейка 18/10 (она же aisi 304) не магнитится.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:48
не, давай по полной: вставки, фризы, рисунки!
и синие(мне лично больше нравятся красные) горизонтальные полоски добавят шарма!!!
с нетерпением ждемс фоток "мегаремонта"!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я же упомянул, что я не мегадизайнер. Мне ближе цифры, чем гармония цветов. Я исходил из того, что если сделать мокрую зону совершенно нейтральной, то нужно где-то сделать яркий акцент, чтобы хорошо выглядело на фото и за чтобы мог зацепиться глаз на просмотре.
Может не полоски, а сделать одну поверхность белой, другую синей.
Фотками того, что получилось, конечно поделюсь.
Речь идет о специальной посуде для индукционной плиты. В дне такой посуды используются стальные или медные вставки. Что-то типа такого из нержавейки
или такого из алюминия
Додано: Нед 22 лип, 2018 22:49
Влад. У вас точно есть опыт арендодателя?
Или Харьков живет побогаче нишебродского Киева или вы идеализируете будни киевской аренды.
Додано: Пон 23 лип, 2018 00:18
рынке
Кажись, это еще не "битый" арендодатель.
Чтобы все эти плюшки имело смысл вкладывать, это или надо делать не по украинским ставкам или быть мегавезунчиком или мегапсихологОм (но как это делать сдавая в Киеве, но тут не проживая - хз).
Как по мне - абсолютно лишние затраты, к тому-же запросы коллеги далеки от максимальных на рынке да и ценник включает часть коммуналки (что совсем не по-киевски), а при таком подходе любая хата улетит и без индукции и без мебели и стиралки.
Все эти плюшки здорово могут понравится арендатрям, но будут убиты первым-же "идейным" мальчишом-кибальчишом, который классово ненавидит буржуинов.
В "Ылитном АППСе" спокойно сдается кухня из епа за 800 грн 2008 года с блинной плитой, холдильником и вытяжкой из отделов уценок по ценам того-же порядка что и остальные хаты в доме, даже которые делались "для себя" (туева хуча народу переехала в более престижное жилье, а хаты, за отсутствием рынка продажи, пошли в аренду).
Мне кажется, коллеге, прежде чем сдавать с таким фаршем, надо попробовать сдать без оного. Может понравится?
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