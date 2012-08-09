Додано: Пон 23 лип, 2018 00:18

UA написав: Vlad442 написав: Речь идет о специальной посуде для индукционной плиты. В дне такой посуды используются стальные или медные вставки. Что-то типа такого из нержавейки

https://induction-ua.com/p/nabor-posudy ... 7100-34389

или такого из алюминия

https://rozetka.com.ua/russell_hobbs_bw05743/p24746400/ Речь идет о специальной посуде для индукционной плиты. В дне такой посуды используются стальные или медные вставки. Что-то типа такого из нержавейкиили такого из алюминия

Влад. У вас точно есть опыт арендодателя?

Или Харьков живет побогаче нишебродского Киева или вы идеализируете будни киевской аренды. Влад. У вас точно есть опыт арендодателя?Или Харьков живет побогаче нишебродского Киева или вы идеализируете будни киевской аренды.

рынкеКажись, это еще не "битый" арендодатель.Чтобы все эти плюшки имело смысл вкладывать, это или надо делать не по украинским ставкам или быть мегавезунчиком или мегапсихологОм (но как это делать сдавая в Киеве, но тут не проживая - хз).Как по мне - абсолютно лишние затраты, к тому-же запросы коллеги далеки от максимальных на рынке да и ценник включает часть коммуналки (что совсем не по-киевски), а при таком подходе любая хата улетит и без индукции и без мебели и стиралки.Все эти плюшки здорово могут понравится арендатрям, но будут убиты первым-же "идейным" мальчишом-кибальчишом, который классово ненавидит буржуинов.В "Ылитном АППСе" спокойно сдается кухня из епа за 800 грн 2008 года с блинной плитой, холдильником и вытяжкой из отделов уценок по ценам того-же порядка что и остальные хаты в доме, даже которые делались "для себя" (туева хуча народу переехала в более престижное жилье, а хаты, за отсутствием рынка продажи, пошли в аренду).Мне кажется, коллеге, прежде чем сдавать с таким фаршем, надо попробовать сдать без оного. Может понравится?