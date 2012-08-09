И только на финансовом форуме нержавеющая сталь обладает ферромагнитными свойствами. Хотя китайская "нержавейка" таки обладает
ПС. Употребляемая (в странах первого мира) пищевая нержавейка 18/10 (она же aisi 304) не магнитится.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 20:33
И только на финансовом форуме нержавеющая сталь обладает ферромагнитными свойствами. Хотя китайская "нержавейка" таки обладает
ПС. Употребляемая (в странах первого мира) пищевая нержавейка 18/10 (она же aisi 304) не магнитится.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:48
не, давай по полной: вставки, фризы, рисунки!
и синие(мне лично больше нравятся красные) горизонтальные полоски добавят шарма!!!
с нетерпением ждемс фоток "мегаремонта"!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Нед 22 лип, 2018 21:14
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я же упомянул, что я не мегадизайнер. Мне ближе цифры, чем гармония цветов. Я исходил из того, что если сделать мокрую зону совершенно нейтральной, то нужно где-то сделать яркий акцент, чтобы хорошо выглядело на фото и за чтобы мог зацепиться глаз на просмотре.
Может не полоски, а сделать одну поверхность белой, другую синей.
Фотками того, что получилось, конечно поделюсь.
Речь идет о специальной посуде для индукционной плиты. В дне такой посуды используются стальные или медные вставки. Что-то типа такого из нержавейки
или такого из алюминия
Додано: Нед 22 лип, 2018 22:49
Влад. У вас точно есть опыт арендодателя?
Или Харьков живет побогаче нишебродского Киева или вы идеализируете будни киевской аренды.
Додано: Пон 23 лип, 2018 00:18
рынке
Кажись, это еще не "битый" арендодатель.
Чтобы все эти плюшки имело смысл вкладывать, это или надо делать не по украинским ставкам или быть мегавезунчиком или мегапсихологОм (но как это делать сдавая в Киеве, но тут не проживая - хз).
Как по мне - абсолютно лишние затраты, к тому-же запросы коллеги далеки от максимальных на рынке да и ценник включает часть коммуналки (что совсем не по-киевски), а при таком подходе любая хата улетит и без индукции и без мебели и стиралки.
Все эти плюшки здорово могут понравится арендатрям, но будут убиты первым-же "идейным" мальчишом-кибальчишом, который классово ненавидит буржуинов.
В "Ылитном АППСе" спокойно сдается кухня из епа за 800 грн 2008 года с блинной плитой, холдильником и вытяжкой из отделов уценок по ценам того-же порядка что и остальные хаты в доме, даже которые делались "для себя" (туева хуча народу переехала в более престижное жилье, а хаты, за отсутствием рынка продажи, пошли в аренду).
Мне кажется, коллеге, прежде чем сдавать с таким фаршем, надо попробовать сдать без оного. Может понравится?
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:13
На самом деле никакого фарша.
Кухня недорогая модульная украинского производителя. Про Эпицентр слышал, что они выжимают из своих поставщиков самую низкую цену в ущерб качеству.
Есть небольшой прямой участок соотношения цена/качество, когда качество растет пропорционально цене. Ниже идет подделка, когда сэкономив 30% получаешь муляж, который не может нормально работать. Выше, как в бутиках, берут цену не за товар, а за имидж. В этом контексте боюсь, как бы сегодняшняя эконом кухня из Эпика не развалилась через месяц.
Печка с блинами безнадежно устарела. Большая половина арендаторов, рассчитывающая на свежий ремонт в свежем, пусть и эконом, новострое, просто закроет объявление, увидев такую печку. Если уже покупать отдельно духовку и стеклокерамику, то почему бы не доплатить еще 5 тыс и не взять сразу "на вырост" в расчете, что завтра индукция станет стандартом.
Еще возник вопрос. Новая нулевая техника для минимальной комплектации квартиры (духовка, холодильник и поверхность), даже без учета мебели, потянет на тысячу долларов. Сдать на олх ее можно сразу за 70% от цены. Залог в размере месячной арендной платы не гарантирует от мошенников-посуточников, которые сняли на месяц, пожили, а потом все за неделю распродали и свалили.
Насколько распространено брать в такой ситуации залог в бОльшем размере? Или первый, последний и залог?
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:30
Не надо арендаторам покраску, лучше все загнать в простую белую плитку. Замучаетесь плесень выводить, с плитки ее убрать легче. Не спрашивайте, как они умудряются в мокрых зонах разводить крокодилов.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:55
1. Это отчасти правда. Они требуют цену, которую многие поставщики не в состоянии дать на продукцию стандартного качества. В результате поставщики идут на снижение качества, а ёп делает вид что ничего не знает. Такая-же ситуевина в Ашане.
2. Сегодняшняя - могет быть. Я был уверен, что и та кухня, которую я покупал, здохнет за год, поэтому незаламинированные участки ДСП смазал силиконом, поставил на цоколи защитные молдинги, а примыкающие к влажным зонам заламинированные элементы ДСП покрыл защитным аэрозолем. В дальнейшем докупал и менял цоколь и пару модулей. Пока держится. т-т-т.
3. Большая половина? А сколько вам надо? Вы там общагу открыть планируете? Вам всего-то нужен арендатор, которому подойдет квартира, а он подойдет вам. Мнение остальных вам нафига?
4. Не станет индукция в Украине "стандартом" никогда. Если еще о стеклокерамике кто-то может фантазировать, то индукция разве что в премиум сегмент как "комплимент от лендлорда". Духовка в 1к - вообще вещь сомнительная - кто там будет что печь? И кому? Гостей особо собрать негде, большая семья требует 2к. Молодые пары или одиночки извращаться с духовкой не практикуют (для многих верх кулинарного искусства - растворимый кофе и чай из пакетика). По крайней мере я в 1к духовку ставить не планирую. Думаю что и поверхность на 4 конфорки - лишнее,2-х будет достаточно + микроволновка.
Насчет залога - я знаю, что сейчас практикуют некоторые 150% или 200%, но очень долгие простои пока. Чтобы не сильно переживать за технику - вы ее поменьше и подешевле ставьте. А еще почитайте посты вашего земляка, который с особым наслаждением описывает как снимал дорогие хаты и намеренно их уничтожал. И таких людей хватает - классовая ненависть. А есть еще разновидность, которые снимают свежую хату, намеренно ее ушатывают (не убивают, а типа "естественный интенсивный износ" там и залог удержать - предмет спора) и тогда у арендодателя диллема - поднимать аренду или пусть эти живут в уже ушатаном пока не отобьют будущий ремонт?
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:03
Покупаете в ёпе концентрат фунгицида и добавляете его во все материалы, которые используете в ванной, в которые можно добавить воду. Можно попробовать поверху прокатать разведенным водным раствором, но лучше добавлять в краску, затирку и тп. С побочными эффектами не сталкивался, а так - работает.
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