Додано: Пон 23 лип, 2018 11:55

Vlad442 написав: На самом деле никакого фарша.

Кухня недорогая модульная украинского производителя. Про Эпицентр слышал, что они 1 .выжимают из своих поставщиков самую низкую цену в ущерб качеству.

Есть небольшой прямой участок соотношения цена/качество, когда качество растет пропорционально цене. Ниже идет подделка, когда сэкономив 30% получаешь муляж, который не может нормально работать. Выше, как в бутиках, берут цену не за товар, а за имидж. В этом контексте боюсь, как бы 2 . сегодняшняя эконом кухня из Эпика не развалилась через месяц.

Печка с блинами безнадежно устарела. 3 .Большая половина арендаторов, рассчитывающая на свежий ремонт в свежем, пусть и эконом, новострое, просто закроет объявление, увидев такую печку. 4 .Если уже покупать отдельно духовку и стеклокерамику, то почему бы не доплатить еще 5 тыс и не взять сразу "на вырост" в расчете, что завтра индукция станет стандартом.



Еще возник вопрос. Новая нулевая техника для минимальной комплектации квартиры (духовка, холодильник и поверхность), даже без учета мебели, потянет на тысячу долларов. Сдать на олх ее можно сразу за 70% от цены. Залог в размере месячной арендной платы не гарантирует от мошенников-посуточников, которые сняли на месяц, пожили, а потом все за неделю распродали и свалили.

Насколько распространено брать в такой ситуации залог в бОльшем размере? Или первый, последний и залог? На самом деле никакого фарша.Кухня недорогая модульная украинского производителя. Про Эпицентр слышал, что ониЕсть небольшой прямой участок соотношения цена/качество, когда качество растет пропорционально цене. Ниже идет подделка, когда сэкономив 30% получаешь муляж, который не может нормально работать. Выше, как в бутиках, берут цену не за товар, а за имидж. В этом контексте боюсь, как быэконом кухня из Эпика не развалилась через месяц.Печка с блинами безнадежно устарела.Еще возник вопрос. Новая нулевая техника для минимальной комплектации квартиры (духовка, холодильник и поверхность), даже без учета мебели, потянет на тысячу долларов. Сдать на олх ее можно сразу за 70% от цены. Залог в размере месячной арендной платы не гарантирует от мошенников-посуточников, которые сняли на месяц, пожили, а потом все за неделю распродали и свалили.Насколько распространено брать в такой ситуации залог в бОльшем размере? Или первый, последний и залог?

1. Это отчасти правда. Они требуют цену, которую многие поставщики не в состоянии дать на продукцию стандартного качества. В результате поставщики идут на снижение качества, а ёп делает вид что ничего не знает. Такая-же ситуевина в Ашане.2. Сегодняшняя - могет быть. Я был уверен, что и та кухня, которую я покупал, здохнет за год, поэтому незаламинированные участки ДСП смазал силиконом, поставил на цоколи защитные молдинги, а примыкающие к влажным зонам заламинированные элементы ДСП покрыл защитным аэрозолем. В дальнейшем докупал и менял цоколь и пару модулей. Пока держится. т-т-т.3. Большая половина? А сколько вам надо? Вы там общагу открыть планируете? Вам всего-то нужен арендатор, которому подойдет квартира, а он подойдет вам. Мнение остальных вам нафига?4. Не станет индукция в Украине "стандартом" никогда. Если еще о стеклокерамике кто-то может фантазировать, то индукция разве что в премиум сегмент как "комплимент от лендлорда". Духовка в 1к - вообще вещь сомнительная - кто там будет что печь? И кому? Гостей особо собрать негде, большая семья требует 2к. Молодые пары или одиночки извращаться с духовкой не практикуют (для многих верх кулинарного искусства - растворимый кофе и чай из пакетика). По крайней мере я в 1к духовку ставить не планирую. Думаю что и поверхность на 4 конфорки - лишнее,2-х будет достаточно + микроволновка.Насчет залога - я знаю, что сейчас практикуют некоторые 150% или 200%, но очень долгие простои пока. Чтобы не сильно переживать за технику - вы ее поменьше и подешевле ставьте. А еще почитайте посты вашего земляка, который с особым наслаждением описывает как снимал дорогие хаты и намеренно их уничтожал. И таких людей хватает - классовая ненависть. А есть еще разновидность, которые снимают свежую хату, намеренно ее ушатывают (не убивают, а типа "естественный интенсивный износ" там и залог удержать - предмет спора) и тогда у арендодателя диллема - поднимать аренду или пусть эти живут в уже ушатаном пока не отобьют будущий ремонт?