Додано: Пон 23 лип, 2018 16:29

Vlad442 написав: Задача арендодателя это сделать квартиру подходящей максимальному кругу людей. Зачем со старта ограничивать круг потенциальных арендаторов? Задача арендодателя это сделать квартиру подходящей максимальному кругу людей. Зачем со старта ограничивать круг потенциальных арендаторов?



Vlad442 написав: Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность. Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.



не понимаю, зачем вы так упорно пытаетесь выдать себя за опытного лендлорда, ну видно же, шо дело для вас абсолютно новое и вы в явном замешательстве, мечетесь от одного к другому, спорите, когда вам дают дельные советы не понимаю, зачем вы так упорно пытаетесь выдать себя за опытного лендлорда, ну видно же, шо дело для вас абсолютно новое и вы в явном замешательстве, мечетесь от одного к другому, спорите, когда вам дают дельные советы

