RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1095109610971098

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 161
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
23
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
31
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
23
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
22
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
29
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
4
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:29

  Vlad442 написав:Задача арендодателя это сделать квартиру подходящей максимальному кругу людей. Зачем со старта ограничивать круг потенциальных арендаторов?


  Vlad442 написав:Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.


не понимаю, зачем вы так упорно пытаетесь выдать себя за опытного лендлорда, ну видно же, шо дело для вас абсолютно новое и вы в явном замешательстве, мечетесь от одного к другому, спорите, когда вам дают дельные советы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 05.06.16
Подякував: 209 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:54

  UA написав:
  Vlad442 написав:Арендаторы не собаки, которым можно кинуть кость - пожрут. Нужно создать условия и предоставить им квартиру, в которой хочется жить, а не просто крыша над головой. В этом социальная роль арендодателя. Если он ее играет хорошо, ему это возвращается в том или ином виде.

В первую очередь, арендаторы хотят чтобы им не повышали арендную плату.
И ради этого готовы согласится с реальными и выдуманными (как аргумент торга) неудобствами.

шото нема черги в цоколь, хотя ціна ліберальна
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14184
З нами з: 09.03.14
Подякував: 837 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:19

  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:Задача арендодателя это сделать квартиру подходящей максимальному кругу людей. Зачем со старта ограничивать круг потенциальных арендаторов?


  Vlad442 написав:Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.


не понимаю, зачем вы так упорно пытаетесь выдать себя за опытного лендлорда, ну видно же, шо дело для вас абсолютно новое и вы в явном замешательстве, мечетесь от одного к другому, спорите, когда вам дают дельные советы

В споре рождается истина.
У меня нулевой опыт сдачи
а) свежих новостроев
б) в Киеве
в) двушек.
По поводу моих цитат, имелось в виду охват максимального круга платежеспособных стабильных арендаторов.
Дельные советы это сделать максимально дешево и бедненько в расчете на небогатых арендаторов и сдавать по минимальной по рынку цене. Подумаю, но мне трудно это сходу принять. У нас новостроев мало и, даже в ипенях, его стараются нафаршироввать по максимуму и сдавать существенно подороже соседних хрущей.
Vlad442
 
Повідомлень: 4555
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:Покупаете в ёпе концентрат фунгицида и добавляете его во все материалы, которые используете в ванной, в которые можно добавить воду. Можно попробовать поверху прокатать разведенным водным раствором, но лучше добавлять в краску, затирку и тп. С побочными эффектами не сталкивался, а так - работает.

А вообще это достаточно безопасно, пихать его везде?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21344
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 4735 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:31

  Vlad442 написав:Дельные советы это сделать максимально дешево и бедненько в расчете на небогатых арендаторов и сдавать по минимальной по рынку цене. Подумаю, но мне трудно это сходу принять. У нас новостроев мало и, даже в ипенях, его стараются нафаршироввать по максимуму и сдавать существенно подороже соседних хрущей.


нет смысла нафаршировывать квартиру в панельном гетто на окраине, тем более двушка - это явно дети и очень возможно шо и животные (которых от вас будут скрывать)
последствия, думаю, очевидны
шо касается минимальной цены - не думаю шо в эврике будет сильный разброс по ценам, в итоге выиграют те, кто смог уложиться в меньшую сумму, все остальное - рефлексия и беллетристика
а шо касается рождении истины в спорах - это не всегда так
в споре умного с дураком, или спеца с ламером ничего кроме ругани и оскорблений родиться не может
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 05.06.16
Подякував: 209 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1095109610971098
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1657, 1658, 1659
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
16580 1912838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 17:40
Вкладчик1234
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86778
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Цены на недвижимость в других странах. Сравним? 1 ... 28, 29, 30
ТупУм » Чет 09 сер, 2012 10:29
291 112418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:29
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10260)
23.07.2018 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.