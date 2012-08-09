не понимаю, зачем вы так упорно пытаетесь выдать себя за опытного лендлорда, ну видно же, шо дело для вас абсолютно новое и вы в явном замешательстве, мечетесь от одного к другому, спорите, когда вам дают дельные советы
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:29
не понимаю, зачем вы так упорно пытаетесь выдать себя за опытного лендлорда, ну видно же, шо дело для вас абсолютно новое и вы в явном замешательстве, мечетесь от одного к другому, спорите, когда вам дают дельные советы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:54
шото нема черги в цоколь, хотя ціна ліберальна
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:19
В споре рождается истина.
У меня нулевой опыт сдачи
а) свежих новостроев
б) в Киеве
в) двушек.
По поводу моих цитат, имелось в виду охват максимального круга платежеспособных стабильных арендаторов.
Дельные советы это сделать максимально дешево и бедненько в расчете на небогатых арендаторов и сдавать по минимальной по рынку цене. Подумаю, но мне трудно это сходу принять. У нас новостроев мало и, даже в ипенях, его стараются нафаршироввать по максимуму и сдавать существенно подороже соседних хрущей.
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
А вообще это достаточно безопасно, пихать его везде?
Додано: Пон 23 лип, 2018 17:31
нет смысла нафаршировывать квартиру в панельном гетто на окраине, тем более двушка - это явно дети и очень возможно шо и животные (которых от вас будут скрывать)
последствия, думаю, очевидны
шо касается минимальной цены - не думаю шо в эврике будет сильный разброс по ценам, в итоге выиграют те, кто смог уложиться в меньшую сумму, все остальное - рефлексия и беллетристика
а шо касается рождении истины в спорах - это не всегда так
в споре умного с дураком, или спеца с ламером ничего кроме ругани и оскорблений родиться не может
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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