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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:29
Vlad442 написав:
Задача арендодателя это сделать квартиру подходящей максимальному кругу людей. Зачем со старта ограничивать круг потенциальных арендаторов?
Vlad442 написав:
Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.
не понимаю, зачем вы так упорно пытаетесь выдать себя за опытного лендлорда, ну видно же, шо дело для вас абсолютно новое и вы в явном замешательстве, мечетесь от одного к другому, спорите, когда вам дают дельные советы
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:54
UA написав: Vlad442 написав:
Арендаторы не собаки, которым можно кинуть кость - пожрут. Нужно создать условия и предоставить им квартиру, в которой хочется жить, а не просто крыша над головой. В этом социальная роль арендодателя. Если он ее играет хорошо, ему это возвращается в том или ином виде.
В первую очередь, арендаторы хотят чтобы им не повышали арендную плату.
И ради этого готовы согласится с реальными и выдуманными (как аргумент торга) неудобствами.
шото нема черги в цоколь, хотя ціна ліберальна
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 17:19
kingkongovets написав: Vlad442 написав:
Задача арендодателя это сделать квартиру подходящей максимальному кругу людей. Зачем со старта ограничивать круг потенциальных арендаторов?
Vlad442 написав:
Комплект для готовки Бергоф или Винзор из нержавейки обойдется около 3 тыс. Пусть это будет входной тест на стабильность и платежеспособность.
не понимаю, зачем вы так упорно пытаетесь выдать себя за опытного лендлорда, ну видно же, шо дело для вас абсолютно новое и вы в явном замешательстве, мечетесь от одного к другому, спорите, когда вам дают дельные советы
В споре рождается истина.
У меня нулевой опыт сдачи
а) свежих новостроев
б) в Киеве
в) двушек.
По поводу моих цитат, имелось в виду охват максимального круга платежеспособных
стабильных арендаторов.
Дельные советы это сделать максимально дешево и бедненько в расчете на небогатых арендаторов и сдавать по минимальной по рынку цене. Подумаю, но мне трудно это сходу принять. У нас новостроев мало и, даже в ипенях, его стараются нафаршироввать по максимуму и сдавать существенно подороже соседних хрущей.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 17:22
rjkz написав:
Покупаете в ёпе концентрат фунгицида и добавляете его во все материалы, которые используете в ванной, в которые можно добавить воду. Можно попробовать поверху прокатать разведенным водным раствором, но лучше добавлять в краску, затирку и тп. С побочными эффектами не сталкивался, а так - работает.
А вообще это достаточно безопасно, пихать его везде?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 17:31
Vlad442 написав:
Дельные советы это сделать максимально дешево и бедненько в расчете на небогатых арендаторов и сдавать по минимальной по рынку цене. Подумаю, но мне трудно это сходу принять. У нас новостроев мало и, даже в ипенях, его стараются нафаршироввать по максимуму и сдавать существенно подороже соседних хрущей.
нет смысла нафаршировывать квартиру в панельном гетто на окраине, тем более двушка - это явно дети и очень возможно шо и животные (которых от вас будут скрывать)
последствия, думаю, очевидны
шо касается минимальной цены - не думаю шо в эврике будет сильный разброс по ценам, в итоге выиграют те, кто смог уложиться в меньшую сумму, все остальное - рефлексия и беллетристика
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Додано: Пон 23 лип, 2018 21:51
Vlad442 написав:
Печка с блинами безнадежно устарела. Большая половина арендаторов, рассчитывающая на свежий ремонт в свежем, пусть и эконом, новострое, просто закроет объявление, увидев такую печку. Если уже покупать отдельно духовку и стеклокерамику, то почему бы не доплатить еще 5 тыс и не взять сразу "на вырост" в расчете, что завтра индукция станет стандартом.
Еще возник вопрос. Новая нулевая техника для минимальной комплектации квартиры (духовка, холодильник и поверхность), даже без учета мебели, потянет на тысячу долларов. Сдать на олх ее можно сразу за 70% от цены. Залог в размере месячной арендной платы не гарантирует от мошенников-посуточников, которые сняли на месяц, пожили, а потом все за неделю распродали и свалили.
Насколько распространено брать в такой ситуации залог в бОльшем размере? Или первый, последний и залог?
Обычное правило первый + залог.
Кто просит отсрочки внесения залога - получает указание пальцем на входную дверь.
Всем рекомендую так поступать.
Больший залог дают с трудом.
Мне удавалось максимум брать 1,5 залога (интуристы).
Влад. Вам следует брать пример с опытной домохозяйки в небогатой семье.
Когда небольшого бюджета должно хватить на все.
Видел нульовые стиралки по 1000 евро в арендных хатах. Думаете ускоряет сдачу?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 22:01
kingkongovets написав:
не понимаю, зачем вы так упорно пытаетесь выдать себя за опытного лендлорда, ну видно же, шо дело для вас абсолютно новое и вы в явном замешательстве, мечетесь от одного к другому, спорите, когда вам дают дельные советы
Во во - типичные заблуждения новичка.
Но Влад размышляет, значит сделает выводы и быстро адаптируются.
Во всяком случаи, Влад хоть считает потраченное на лордизм.
Есть куча народа которые даже приблизительно не знают сколько потратили.
Записывать лень.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 22:40
rjkz написав:
Духовка в 1к - вообще вещь сомнительная - кто там будет что печь? И кому? Гостей особо собрать негде, большая семья требует 2к. Молодые пары или одиночки извращаться с духовкой не практикуют (для многих верх кулинарного искусства - растворимый кофе и чай из пакетика). По крайней мере я в 1к духовку ставить не планирую. Думаю что и поверхность на 4 конфорки - лишнее,2-х будет достаточно + микроволновка.
Во во. Только отсутствие духовки многие используют как пример торга.
Я как то доставил по настоятельной просьбе заезжающих арендаторов. Через полтора года инструкция и пр. макулатура лежали в запечатаном целлофане. Включив духовку обнаружил запах свойственный первому включению...Кулинары б***
rjkz написав:
Насчет залога - я знаю, что сейчас практикуют некоторые 150% или 200%, но очень долгие простои пока. Чтобы не сильно переживать за технику - вы ее поменьше и подешевле ставьте. А еще почитайте посты вашего земляка, который с особым наслаждением описывает как снимал дорогие хаты и намеренно их уничтожал. И таких людей хватает - классовая ненависть.
К вопросу классовой ненависти.
Очень разное отношение ремонтников отделочников к заказчикам в разных сегментах.
В хруще, гостинке ты свой.
В модной локации в модном доме... это в двух словах не описать.
После нескольких просчетов я подумал, что со мной что то не так.
Потом друг детства, всю жизнь вращающийся в ремонтной теме объяснил, что для мастеров я выгляжу как отъявленный взяточник и меня нужно заставить поделится, обязательно наебав при этом.
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