Vlad442 написав:

Печка с блинами безнадежно устарела. Большая половина арендаторов, рассчитывающая на свежий ремонт в свежем, пусть и эконом, новострое, просто закроет объявление, увидев такую печку. Если уже покупать отдельно духовку и стеклокерамику, то почему бы не доплатить еще 5 тыс и не взять сразу "на вырост" в расчете, что завтра индукция станет стандартом.Еще возник вопрос. Новая нулевая техника для минимальной комплектации квартиры (духовка, холодильник и поверхность), даже без учета мебели, потянет на тысячу долларов. Сдать на олх ее можно сразу за 70% от цены. Залог в размере месячной арендной платы не гарантирует от мошенников-посуточников, которые сняли на месяц, пожили, а потом все за неделю распродали и свалили.Насколько распространено брать в такой ситуации залог в бОльшем размере? Или первый, последний и залог?