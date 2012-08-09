Faceless написав:rjkz написав:Покупаете в ёпе концентрат фунгицида и добавляете его во все материалы, которые используете в ванной, в которые можно добавить воду. Можно попробовать поверху прокатать разведенным водным раствором, но лучше добавлять в краску, затирку и тп. С побочными эффектами не сталкивался, а так - работает.
А вообще это достаточно безопасно, пихать его везде?
А он итак почти везде есть. Если в дисперсионную краску не добавить фунгицид, то плесень там появится еще в магазине. Вопрос концентрации. Фунгицид не убирает плесневые грибы - он только не дает им размножаться. Я не знаю об исследованиях, которые-бы определили вред фунгицида, растворенного в краске или затирке/клее для плитки, но есть множество исследований о веде бытовой плесени для человека.
К тому-же я рекомендую его использовать во влажных помещениях - ванна, туалет кухня, а там вытяжки...как правило, и люди не спят/не проводят бОльшую часть своей жизни.