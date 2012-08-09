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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1096109710981099

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 162
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
23
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
31
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
23
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
23
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
29
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
4
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:23

  Faceless написав:
  rjkz написав:Покупаете в ёпе концентрат фунгицида и добавляете его во все материалы, которые используете в ванной, в которые можно добавить воду. Можно попробовать поверху прокатать разведенным водным раствором, но лучше добавлять в краску, затирку и тп. С побочными эффектами не сталкивался, а так - работает.

А вообще это достаточно безопасно, пихать его везде?


А он итак почти везде есть. Если в дисперсионную краску не добавить фунгицид, то плесень там появится еще в магазине. Вопрос концентрации. Фунгицид не убирает плесневые грибы - он только не дает им размножаться. Я не знаю об исследованиях, которые-бы определили вред фунгицида, растворенного в краске или затирке/клее для плитки, но есть множество исследований о веде бытовой плесени для человека.
К тому-же я рекомендую его использовать во влажных помещениях - ванна, туалет кухня, а там вытяжки...как правило, и люди не спят/не проводят бОльшую часть своей жизни.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:55

а я бы на месте влада вообще провентилировал бы для начала вариант сдачи без мебели и кухни - вдруг кто то под офис, или там салон красоты какой захочет снять
или поставил бы для начала тока кухню, а потом уже искал кого то со своей мебелью и техникой - таких тоже много - или уже докупил бы под клиента
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:02

  UA написав:
  rjkz написав: Духовка в 1к - вообще вещь сомнительная - кто там будет что печь? И кому? Гостей особо собрать негде, большая семья требует 2к. Молодые пары или одиночки извращаться с духовкой не практикуют (для многих верх кулинарного искусства - растворимый кофе и чай из пакетика). По крайней мере я в 1к духовку ставить не планирую. Думаю что и поверхность на 4 конфорки - лишнее,2-х будет достаточно + микроволновка.

Во во. Только отсутствие духовки многие используют как пример торга.
Я как то доставил по настоятельной просьбе заезжающих арендаторов. Через полтора года инструкция и пр. макулатура лежали в запечатаном целлофане. Включив духовку обнаружил запах свойственный первому включению...Кулинары б*** :D
  rjkz написав:Насчет залога - я знаю, что сейчас практикуют некоторые 150% или 200%, но очень долгие простои пока. Чтобы не сильно переживать за технику - вы ее поменьше и подешевле ставьте. А еще почитайте посты вашего земляка, который с особым наслаждением описывает как снимал дорогие хаты и намеренно их уничтожал. И таких людей хватает - классовая ненависть.

К вопросу классовой ненависти.
Очень разное отношение ремонтников отделочников к заказчикам в разных сегментах.
В хруще, гостинке ты свой.
В модной локации в модном доме... это в двух словах не описать.
После нескольких просчетов я подумал, что со мной что то не так.
Потом друг детства, всю жизнь вращающийся в ремонтной теме объяснил, что для мастеров я выгляжу как отъявленный взяточник и меня нужно заставить поделится, обязательно наебав при этом.


Из моего опыта общения с пролетарием - для хрущей одни расценки, для новостроев - другие, для коттеджей - третьи. В хруще могут работы выполнять за проживание. Мои знакомые в хруще так ремонт сделали. Платили только за материалы. Знакомый нанял плиточника, проживая в хруще, но когда тот вышел на новострой - "та то цена за укладку плитки без затирки швов и подрезки углов" :mrgreen: .
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:или поставил бы для начала тока кухню, а потом уже искал кого то со своей мебелью и техникой - таких тоже много - или уже докупил бы под клиента


Тут другая засада. Пока будут носить свою мебель туды-сюды, обобьют углы и стены. На свежий ремонт лучше не надо.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

так хочется верить госстату:
http://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhim ... ---gosstat
rjkz
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