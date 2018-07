Додано: Вів 24 лип, 2018 14:55

а я бы на месте влада вообще провентилировал бы для начала вариант сдачи без мебели и кухни - вдруг кто то под офис, или там салон красоты какой захочет снять

или поставил бы для начала тока кухню, а потом уже искал кого то со своей мебелью и техникой - таких тоже много - или уже докупил бы под клиента

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.