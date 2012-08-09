Додано: Вів 24 лип, 2018 21:47

Можно было бы много процитировать, но отвечу в общем.Я считаю, что квартира должна быть изначально спроектирована под аренду в своем сегменте и в нем обеспечивать максимальный охват. Она должна обеспечивать максимальное качество жизни наибольшей части целевой аудитории за минимальные деньги. Быть практичной.Сделанные санузлы и кухонная мебель с выводами и местами под бойлер, стиралку и посудомойку. Остальное продумано, запроектировано что где будет стоять и где будет куплено, но докупается только под арендатора. Я не хочу отсекать людей со своей мебелью или холодильником, поэтому не буду заранее меблировать, но и не собираюсь идти на поводу у арендаторов, покупая, что им захочется, так как у меня своя концепция. Они через полгода съедут и что мне делать с по дурацки меблированной квартирой?Технику буду искать бу в идеальном состоянии не по минимальным ценам.Еще по поводу позиционирования. Я не отношу свой вариант к самому дешевому сегменту. Дешевый сегмент это хрущь далеко от метро с ремонтом из 80-х. Там, понятно, никаких изысков и самый нетребовательный арендатор. Если я нафарширую квартиру дешевым барахлом, чем она будет лучше этого хруща, за что я буду просить более высокую цену?Моя задача сделать практично, надежно, долговечно и попасть в свою нишу, как я ее вижу. Немного в замешательстве, что все считают эту нишу самым дешевым сегментом.PS Может по поводу бошевской варочной поверхности за 12500 я погорячился, но вот есть достаточно популярная румынская Занусси за 8.БУ есть и за 3,5, но без гарантии и официальной поддержки такую вещь опасно покупать.