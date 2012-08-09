Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Покупаете в ёпе концентрат фунгицида и добавляете его во все материалы, которые используете в ванной, в которые можно добавить воду. Можно попробовать поверху прокатать разведенным водным раствором, но лучше добавлять в краску, затирку и тп. С побочными эффектами не сталкивался, а так - работает.
А вообще это достаточно безопасно, пихать его везде?
А он итак почти везде есть. Если в дисперсионную краску не добавить фунгицид, то плесень там появится еще в магазине. Вопрос концентрации. Фунгицид не убирает плесневые грибы - он только не дает им размножаться. Я не знаю об исследованиях, которые-бы определили вред фунгицида, растворенного в краске или затирке/клее для плитки, но есть множество исследований о веде бытовой плесени для человека. К тому-же я рекомендую его использовать во влажных помещениях - ванна, туалет кухня, а там вытяжки...как правило, и люди не спят/не проводят бОльшую часть своей жизни.
а я бы на месте влада вообще провентилировал бы для начала вариант сдачи без мебели и кухни - вдруг кто то под офис, или там салон красоты какой захочет снять или поставил бы для начала тока кухню, а потом уже искал кого то со своей мебелью и техникой - таких тоже много - или уже докупил бы под клиента
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
rjkz написав: Духовка в 1к - вообще вещь сомнительная - кто там будет что печь? И кому? Гостей особо собрать негде, большая семья требует 2к. Молодые пары или одиночки извращаться с духовкой не практикуют (для многих верх кулинарного искусства - растворимый кофе и чай из пакетика). По крайней мере я в 1к духовку ставить не планирую. Думаю что и поверхность на 4 конфорки - лишнее,2-х будет достаточно + микроволновка.
Во во. Только отсутствие духовки многие используют как пример торга. Я как то доставил по настоятельной просьбе заезжающих арендаторов. Через полтора года инструкция и пр. макулатура лежали в запечатаном целлофане. Включив духовку обнаружил запах свойственный первому включению...Кулинары б***
rjkz написав:Насчет залога - я знаю, что сейчас практикуют некоторые 150% или 200%, но очень долгие простои пока. Чтобы не сильно переживать за технику - вы ее поменьше и подешевле ставьте. А еще почитайте посты вашего земляка, который с особым наслаждением описывает как снимал дорогие хаты и намеренно их уничтожал. И таких людей хватает - классовая ненависть.
К вопросу классовой ненависти. Очень разное отношение ремонтников отделочников к заказчикам в разных сегментах. В хруще, гостинке ты свой. В модной локации в модном доме... это в двух словах не описать. После нескольких просчетов я подумал, что со мной что то не так. Потом друг детства, всю жизнь вращающийся в ремонтной теме объяснил, что для мастеров я выгляжу как отъявленный взяточник и меня нужно заставить поделится, обязательно наебав при этом.
Из моего опыта общения с пролетарием - для хрущей одни расценки, для новостроев - другие, для коттеджей - третьи. В хруще могут работы выполнять за проживание. Мои знакомые в хруще так ремонт сделали. Платили только за материалы. Знакомый нанял плиточника, проживая в хруще, но когда тот вышел на новострой - "та то цена за укладку плитки без затирки швов и подрезки углов" .
Можно было бы много процитировать, но отвечу в общем. Я считаю, что квартира должна быть изначально спроектирована под аренду в своем сегменте и в нем обеспечивать максимальный охват. Она должна обеспечивать максимальное качество жизни наибольшей части целевой аудитории за минимальные деньги. Быть практичной. Сделанные санузлы и кухонная мебель с выводами и местами под бойлер, стиралку и посудомойку. Остальное продумано, запроектировано что где будет стоять и где будет куплено, но докупается только под арендатора. Я не хочу отсекать людей со своей мебелью или холодильником, поэтому не буду заранее меблировать, но и не собираюсь идти на поводу у арендаторов, покупая, что им захочется, так как у меня своя концепция. Они через полгода съедут и что мне делать с по дурацки меблированной квартирой? Технику буду искать бу в идеальном состоянии не по минимальным ценам.
Еще по поводу позиционирования. Я не отношу свой вариант к самому дешевому сегменту. Дешевый сегмент это хрущь далеко от метро с ремонтом из 80-х. Там, понятно, никаких изысков и самый нетребовательный арендатор. Если я нафарширую квартиру дешевым барахлом, чем она будет лучше этого хруща, за что я буду просить более высокую цену? Моя задача сделать практично, надежно, долговечно и попасть в свою нишу, как я ее вижу. Немного в замешательстве, что все считают эту нишу самым дешевым сегментом.
PS Может по поводу бошевской варочной поверхности за 12500 я погорячился, но вот есть достаточно популярная румынская Занусси за 8. https://allo.ua/varochnye-poverhnosti/z ... 680fb.html БУ есть и за 3,5, но без гарантии и официальной поддержки такую вещь опасно покупать.
UA написав:Во во. Только отсутствие духовки многие используют как пример торга. Я как то доставил по настоятельной просьбе заезжающих арендаторов. Через полтора года инструкция и пр. макулатура лежали в запечатаном целлофане. Включив духовку обнаружил запах свойственный первому включению...Кулинары б***
У меня есть примета, даже не примета, а индикатор - чем больше въезжающие люди просят допилить под них квартиру, тем меньше живут. Сейчас моя позиция такая - сделать со старта в квартире все, что действительно должно быть, остальное пусть ставят либо по согласованию со мной за свои деньги, либо продолжают без меня искать "перламутровые пуговицы".