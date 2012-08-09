Додано: Сер 25 лип, 2018 12:33

fis написав: Стоит ли покупать матрас или оставить это арендатору?

Аналогичный вопрос по посуде. Стоит ли покупать матрас или оставить это арендатору?Аналогичный вопрос по посуде.

UA написав: Подскажите по холодильникам.

Накой арендатору холодильник с большой морозилкой?

А высокие холодильники сейчас все такие.

Ягоды на зиму морозить?

От холодильников ниже 1,75 арендаторы как правило кривятся. Маленький.

Нерационально как то запихивыть двухметровый приличный холодос в маленькую кухню гостики. Даже если гостинка расположена в центре и тариф там не плохой. Подскажите по холодильникам.Накой арендатору холодильник с большой морозилкой?А высокие холодильники сейчас все такие.Ягоды на зиму морозить?От холодильников ниже 1,75 арендаторы как правило кривятся. Маленький.Нерационально как то запихивыть двухметровый приличный холодос в маленькую кухню гостики. Даже если гостинка расположена в центре и тариф там не плохой.

Все зависит от того, на какой срок проживания вы рассчитываете в своей концепции квартиры.Если 1 год, то нужно. Если у вас ходовая однушка в хорошем состоянии возле метро, которую вы планируете сдавать по максимальной цене и агрессивно повышать, а после съезда пересдавать еще дороже. В такую квартиру даже лучше диван, чем кровать.Если "чем дольше, тем лучше, за ценой не гонюсь", то не нужно. Через 3 года его вам вернут не в идеальном состоянии - с пятнам, деформированный. Из залога вычесть не получится, потому что расходник.Аргументировать отсутствие матраса можно "вам же надолго, покупайте свой и не партесь кто умер или чем занимались на старом".Посудой комплектовать не нужно. Про посуду спрашивают в 50% случаев начинающие арендаторы, которые завтра съедут, остальные 50% это те, кто планирует пересдавать посуточно. Пусть такой вопрос вас насторожит.В верхний сегмент при просторных кухнях я бы ставил стандартный 2 метровый холодильник. В средний и низший, в случае однушки и/или маленькой кухни, на мой взгляд, оптимальный вариант это 140 см с верхней морозилкой на котором стоит микроволновка.Если кто-то кривится на такой холодильник в гостинке - это тот случай, когда нужно действовать исходя из своего здравого смысла, потому что следующие будет говорить "негде развернуться, нафика нам это одоробло, забирайте".