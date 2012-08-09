Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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fis написав:Стоит ли покупать матрас или оставить это арендатору? Аналогичный вопрос по посуде.
Все зависит от того, на какой срок проживания вы рассчитываете в своей концепции квартиры. Если 1 год, то нужно. Если у вас ходовая однушка в хорошем состоянии возле метро, которую вы планируете сдавать по максимальной цене и агрессивно повышать, а после съезда пересдавать еще дороже. В такую квартиру даже лучше диван, чем кровать. Если "чем дольше, тем лучше, за ценой не гонюсь", то не нужно. Через 3 года его вам вернут не в идеальном состоянии - с пятнам, деформированный. Из залога вычесть не получится, потому что расходник. Аргументировать отсутствие матраса можно "вам же надолго, покупайте свой и не парьтесь кто умер или чем занимались на старом". Посудой комплектовать не нужно. Про посуду спрашивают в 50% случаев начинающие арендаторы, которые завтра съедут, остальные 50% это те, кто планирует пересдавать посуточно. Пусть такой вопрос вас насторожит.
UA написав:Подскажите по холодильникам. Накой арендатору холодильник с большой морозилкой? А высокие холодильники сейчас все такие. Ягоды на зиму морозить? От холодильников ниже 1,75 арендаторы как правило кривятся. Маленький. Нерационально как то запихивыть двухметровый приличный холодос в маленькую кухню гостики. Даже если гостинка расположена в центре и тариф там не плохой.
В верхний сегмент при просторных кухнях я бы ставил стандартный 2 метровый холодильник. В средний и низший, в случае однушки и/или маленькой кухни, на мой взгляд, оптимальный вариант это 140 см с верхней морозилкой на котором стоит микроволновка. Если кто-то кривится на такой холодильник в гостинке - это тот случай, когда нужно действовать исходя из своего здравого смысла, потому что следующие будет говорить "негде развернуться, нафика нам это одоробло, забирайте".
fis написав:Стоит ли покупать матрас или оставить это арендатору? Аналогичный вопрос по посуде.
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Матрас как правило арендодатель покупает. Хотя это вопрос интимный. Я например чувствую когда пенополиуретан есть в матрасе и купил бы себе сам без него. Но это из серии "Наша Галя дуже балована" Посуда как правило не предоставляется. Это же не посуточная аренда.
Подскажите по холодильникам. Накой арендатору холодильник с большой морозилкой? А высокие холодильники сейчас все такие. Ягоды на зиму морозить? От холодильников ниже 1,75 арендаторы как правило кривятся. Маленький. Нерационально как то запихивыть двухметровый приличный холодос в маленькую кухню гостики. Даже если гостинка расположена в центре и тариф там не плохой.
Ну дык, кабанчика, разделанного на полу кухни надо куда-то спаковать!
По поводу индукционной варочной поверхности. Зашел сегодня с женой в Комфи, заодно посмотрели духовки и варочную поверхность. Она сказала "не выдумывай" и ткнула пальцем в отдельностоящую плиту Ханса за 7,5 тыс со стеклокермической поверхностью. Так что мнение "семейного совета" полностью совпало с тем, что все советовали в этой ветке. Кстати, кухню, с черными глянцевыми фасадами внизу, она одобрила, когда увидела вживую.
l66 Я в курсе. Встроенная варочная поверхность это +500 гривен к аренде, минимум. Поэтому у меня и была логическая цепочка - чтобы при небольших допвложениях повысить выход, нужно ставить отдельно духовку и отдельно варочную поверхность, "как в лучших домах", это гипнотизируеще действует на арендаторов и выставляет квартиру дороже, чем она есть. Если уж ставить варочную поверхность, то разница между старым поколением и новым уже не существенная (1700 грн), а риск порчи меньше (рассыпали и запекли сахар, когда варили варенье из абрикос, привезенных из деревни). При этом все единогласно сказали, что это бред и арендаторам нужно ставить попроще и подешевле.
Vlad442 написав:Встроенная варочная поверхность это +500 гривен к аренде,
а микроволновка сколько дает к аренде? а кондиционеры? а сушильная машина?
Вы забыли никелированные крючки в ванной и держатель для туалетной бумаги - +150 грн. к аренде как ни крути.
в бюджетном сегменте крючки на присоске а держателем для рулона туалетной бумаги является бачок унитаза это в сегментах повыше приходится идти на допзатраты ибо на консольник не получается рулон обуховской пристроить
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:а микроволновка сколько дает к аренде? а кондиционеры? а сушильная машина?
Микроволновка ноль. Кондиционеры в экономе ноль, в бизнесе маст хэв. Сушильная машина ноль.
Важна не варочная поверхность сама по себе, а стиль, то, что отдельностоящих печек с блинами хватает в совкошлаке, а варочная поверхность намекает, что это другой сегмент и именно так воспринимается арендаторами. Что это современная квартира, а не а ля хрущь из-под бабушки.