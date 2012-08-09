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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1098109911001101>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 162
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
23
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
31
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
23
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
23
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
29
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
4
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  fis написав:Стоит ли покупать матрас или оставить это арендатору?
Аналогичный вопрос по посуде.

Все зависит от того, на какой срок проживания вы рассчитываете в своей концепции квартиры.
Если 1 год, то нужно. Если у вас ходовая однушка в хорошем состоянии возле метро, которую вы планируете сдавать по максимальной цене и агрессивно повышать, а после съезда пересдавать еще дороже. В такую квартиру даже лучше диван, чем кровать.
Если "чем дольше, тем лучше, за ценой не гонюсь", то не нужно. Через 3 года его вам вернут не в идеальном состоянии - с пятнам, деформированный. Из залога вычесть не получится, потому что расходник.
Аргументировать отсутствие матраса можно "вам же надолго, покупайте свой и не парьтесь кто умер или чем занимались на старом".
Посудой комплектовать не нужно. Про посуду спрашивают в 50% случаев начинающие арендаторы, которые завтра съедут, остальные 50% это те, кто планирует пересдавать посуточно. Пусть такой вопрос вас насторожит.
  UA написав:Подскажите по холодильникам.
Накой арендатору холодильник с большой морозилкой?
А высокие холодильники сейчас все такие.
Ягоды на зиму морозить?
От холодильников ниже 1,75 арендаторы как правило кривятся. Маленький.
Нерационально как то запихивыть двухметровый приличный холодос в маленькую кухню гостики. Даже если гостинка расположена в центре и тариф там не плохой.

В верхний сегмент при просторных кухнях я бы ставил стандартный 2 метровый холодильник. В средний и низший, в случае однушки и/или маленькой кухни, на мой взгляд, оптимальный вариант это 140 см с верхней морозилкой на котором стоит микроволновка.
Если кто-то кривится на такой холодильник в гостинке - это тот случай, когда нужно действовать исходя из своего здравого смысла, потому что следующие будет говорить "негде развернуться, нафика нам это одоробло, забирайте".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:40

  UA написав:
  fis написав:Стоит ли покупать матрас или оставить это арендатору?
Аналогичный вопрос по посуде.


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Матрас как правило арендодатель покупает.
Хотя это вопрос интимный.
Я например чувствую когда пенополиуретан есть в матрасе и купил бы себе сам без него.
Но это из серии "Наша Галя дуже балована"
Посуда как правило не предоставляется. Это же не посуточная аренда.

Подскажите по холодильникам.
Накой арендатору холодильник с большой морозилкой?
А высокие холодильники сейчас все такие.
Ягоды на зиму морозить? :D
От холодильников ниже 1,75 арендаторы как правило кривятся. Маленький.
Нерационально как то запихивыть двухметровый приличный холодос в маленькую кухню гостики. Даже если гостинка расположена в центре и тариф там не плохой.


Ну дык, кабанчика, разделанного на полу кухни надо куда-то спаковать! :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

По поводу индукционной варочной поверхности.
Зашел сегодня с женой в Комфи, заодно посмотрели духовки и варочную поверхность. Она сказала "не выдумывай" и ткнула пальцем в отдельностоящую плиту Ханса за 7,5 тыс со стеклокермической поверхностью.
Так что мнение "семейного совета" полностью совпало с тем, что все советовали в этой ветке.
Кстати, кухню, с черными глянцевыми фасадами внизу, она одобрила, когда увидела вживую.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:30

  Vlad442 написав:в отдельностоящую плиту Ханса за 7,5 тыс со стеклокермической поверхностью.

Зря.
Посмотрите объявления по аренде.
Квартиры с отдельной варочной поверхностью дороже, чем с плитой.
Даже если в кухне нет духовки.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:35

l66
Я в курсе. Встроенная варочная поверхность это +500 гривен к аренде, минимум. Поэтому у меня и была логическая цепочка - чтобы при небольших допвложениях повысить выход, нужно ставить отдельно духовку и отдельно варочную поверхность, "как в лучших домах", это гипнотизируеще действует на арендаторов и выставляет квартиру дороже, чем она есть. Если уж ставить варочную поверхность, то разница между старым поколением и новым уже не существенная (1700 грн), а риск порчи меньше (рассыпали и запекли сахар, когда варили варенье из абрикос, привезенных из деревни).
При этом все единогласно сказали, что это бред и арендаторам нужно ставить попроще и подешевле.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:42

  Vlad442 написав:l66
Я в курсе. Встроенная варочная поверхность это +500 гривен к аренде, минимум.

Ору.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 17:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Встроенная варочная поверхность это +500 гривен к аренде,

а микроволновка сколько дает к аренде?
а кондиционеры?
а сушильная машина?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:17

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Встроенная варочная поверхность это +500 гривен к аренде,

а микроволновка сколько дает к аренде?
а кондиционеры?
а сушильная машина?

Вы забыли никелированные крючки в ванной и держатель для туалетной бумаги - +150 грн. к аренде как ни крути.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:36

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Встроенная варочная поверхность это +500 гривен к аренде,

а микроволновка сколько дает к аренде?
а кондиционеры?
а сушильная машина?

Вы забыли никелированные крючки в ванной и держатель для туалетной бумаги - +150 грн. к аренде как ни крути.

в бюджетном сегменте крючки на присоске а держателем для рулона туалетной бумаги является бачок унитаза
это в сегментах повыше приходится идти на допзатраты ибо на консольник не получается рулон обуховской пристроить :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:Ору.

Клоуны петросянат в другой ветке.
  Прохожий написав:а микроволновка сколько дает к аренде?
а кондиционеры?
а сушильная машина?

Микроволновка ноль.
Кондиционеры в экономе ноль, в бизнесе маст хэв.
Сушильная машина ноль.

Важна не варочная поверхность сама по себе, а стиль, то, что отдельностоящих печек с блинами хватает в совкошлаке, а варочная поверхность намекает, что это другой сегмент и именно так воспринимается арендаторами. Что это современная квартира, а не а ля хрущь из-под бабушки.
Vlad442
 
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