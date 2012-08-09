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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1098109911001101

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 162
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
23
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
31
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
23
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
23
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
29
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
4
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:58

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Ору.

Клоуны петросянат в другой ветке.

Еще раз, Влад, не грубите клиентам - так у вас арендный бизнес не получится. Вам ЦА дает фидбек на вашу светлую идею - благодарите и мотайте на ус.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:07

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Ору.

Клоуны петросянат в другой ветке.

Еще раз, Влад, не грубите клиентам - так у вас арендный бизнес не получится. Вам ЦА дает фидбек на вашу светлую идею - благодарите и мотайте на ус.

Я предпочитаю не иметь дела с троллями с плохим чувством юмора.
Vlad442
 
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  #<1 ... 1098109911001101
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