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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:58
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ору.
Клоуны петросянат в другой ветке.
Еще раз, Влад, не грубите клиентам - так у вас арендный бизнес не получится. Вам ЦА дает фидбек на вашу светлую идею - благодарите и мотайте на ус.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:07
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ору.
Клоуны петросянат в другой ветке.
Еще раз, Влад, не грубите клиентам - так у вас арендный бизнес не получится. Вам ЦА дает фидбек на вашу светлую идею - благодарите и мотайте на ус.
Я предпочитаю не иметь дела с троллями с плохим чувством юмора.
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