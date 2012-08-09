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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:58
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ору.
Клоуны петросянат в другой ветке.
Еще раз, Влад, не грубите клиентам - так у вас арендный бизнес не получится. Вам ЦА дает фидбек на вашу светлую идею - благодарите и мотайте на ус.
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:07
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ору.
Клоуны петросянат в другой ветке.
Еще раз, Влад, не грубите клиентам - так у вас арендный бизнес не получится. Вам ЦА дает фидбек на вашу светлую идею - благодарите и мотайте на ус.
Я предпочитаю не иметь дела с троллями с плохим чувством юмора.
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Vlad442
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:19
Кто-то в курсе какая сейчас адекватная цена для однушки?
на левом берегу
рядом со станцией метро (минут 15-20 пешком)
и главное с сантехникой не проблемной (чтобы не подтекала, унитаз нормально работал)
ремонт не королевский(обои на месте, не подраные, пол - ламинат например, без ковров и прочих пылесборников)
в общем если просто, аккуратно и чисто, без изысков.
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aka22
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Додано: Суб 28 лип, 2018 20:25
aka22 написав:
Кто-то в курсе какая сейчас адекватная цена для однушки?
на левом берегу
рядом со станцией метро (минут 15-20 пешком)
и главное с сантехникой не проблемной (чтобы не подтекала, унитаз нормально работал)
ремонт не королевский(обои на месте, не подраные, пол - ламинат например, без ковров и прочих пылесборников)
в общем если просто, аккуратно и чисто, без изысков.
Если свежий новострой, но без изысков, и первая сдача, то от 9-11. Советская уставшая и по дому и по ремонту (никто не делает в хрущах свежие ремонты), то как найдешь. От 6 тыс, если все хоть как-то прилично, а ламинат и обои не подранные, то и от 8.
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Vlad442
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Додано: Суб 28 лип, 2018 21:07
aka22 написав:
Кто-то в курсе какая сейчас адекватная цена для однушки?на левом берегу
рядом со станцией метро (минут 15-20 пешком)
и главное с сантехникой не проблемной (чтобы не подтекала, унитаз нормально работал)
ремонт не королевский(обои на месте, не подраные, пол - ламинат например, без ковров и прочих пылесборников)
в общем если просто, аккуратно и чисто, без изысков.
ЖК Тампере?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 28 лип, 2018 22:10
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Еще раз, Влад, не грубите клиентам - так у вас арендный бизнес не получится. Вам ЦА дает фидбек на вашу светлую идею - благодарите и мотайте на ус.
Я предпочитаю не иметь дела с троллями с плохим чувством юмора.
Опять вы о чувстве юмора. Как вы можете определить хорошее оно у меня или плохое, если у вас отсутствует чувство юмора? Вам же нечем измерять.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 06:50
Есть тонкое чувство юмора. Как снайперская винтовка. Редко и в точку.
Есть как пулемет Максим. Громко, раздражающе и в 99% в молоко. В народе называют петросянщиной.
В данном случае, прокомментировать чужой пост тремя буквами "ору" это даже больше похоже на проблемы с воспитанием, чем с чувством юмора.
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Vlad442
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Додано: Нед 29 лип, 2018 09:00
Прохожий написав: aka22 написав:
Кто-то в курсе какая сейчас адекватная цена для однушки?на левом берегу
рядом со станцией метро (минут 15-20 пешком)
и главное с сантехникой не проблемной (чтобы не подтекала, унитаз нормально работал)
ремонт не королевский(обои на месте, не подраные, пол - ламинат например, без ковров и прочих пылесборников)
в общем если просто, аккуратно и чисто, без изысков.
ЖК Тампере?
Обратите внимание, ни варочные индукционные поверхности ни держатели для бумаги не интересуют ЦА.
Шо-бы все было чисто и работало.
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Додано: Нед 29 лип, 2018 09:03
Vlad442 написав:
Есть тонкое чувство юмора. Как снайперская винтовка. Редко и в точку.
Есть как пулемет Максим. Громко, раздражающе и в 99% в молоко. В народе называют петросянщиной.
В данном случае, прокомментировать чужой пост тремя буквами "ору" это даже больше похоже на проблемы с воспитанием, чем с чувством юмора.
а еще есть люди, способные написать сотни пространных постов о том, о чем не имеют ни малейшего понятия
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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