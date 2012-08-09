Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Прохожий В первую очередь рассматривались именно советские постройки. Нет, вопрос интересует меня как орендатора. Просто месяца 3 назад знакомый посматривал на один популярный сайт, который выдергивает информацию с кучи других сайтов + группы в со сетях и впечатление у него сложилось на отметке 8к+, хотя снимает он за 6к при этом средняя цена по собранной информации была около 5.7к, но здесь одно "но", после 10 просмотров потенциально подходящих у него сложилось впечатление, что сейчас за 6к либо сильно убитые или лохотрон. В общем у знакомого впечатление сложилось такое, что за 6к найти очень трудно, даже если есть подходящие, ибо в море просмотренного просто надоело тратить на это время.
Я тоже интересовался вопросом, но до просмотров не доходил, т.к. подходящей цене пока договаривались.
Вы правильно заметили, я кстати с интересом почитал эту тему, спасибо всем отвечающим конструктивно.
Дело в том, что возможно я не среднестатистический представитель ЦУ, т.к. арендодатель доволен нашим сотрудничеством, я в общем я бы на его месте был бы тоже очень доволен, по этому на мои запросы ориентироваться думаю не стоит. Мой опыт говорит мне, что сантехника без дефектов важнее ламината и обоев, мне бы хотелось чтобы это было тем, с чего все начинается, потом чистота и порядок(даже если ремонт хуже простого, но пылесборники в виде ковров, стенок с сервизами и прочим)
В общем я сейчас снимаю за 6к и похоже в случае чего переезжать просто не выгодно, если цена в лучшем случае начинается от 6к (кроме случаев, когда арендодатель заслужил урок, хотя платить за это будут обе стороны).
Еще интересует мнение арендодателей на счет привязки к курсу usd - можно ли считать таких арендодателей адекватными? Я с такими дело иметь не хочу.
Дело в том, что есть недвижимость, которую знакомые делали "для себя" - теперь им сдавать ее жалко, все новое, мучаются не первый год. К сожалению в голову человеку не заглянуть, я бы такому как я сдал без вопросов, но как таких найти я не знаю.