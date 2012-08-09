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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1099110011011102

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 162
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
23
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
31
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
23
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
23
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
29
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
4
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:10

Прохожий
В первую очередь рассматривались именно советские постройки.
Нет, вопрос интересует меня как орендатора.
Просто месяца 3 назад знакомый посматривал на один популярный сайт, который выдергивает информацию с кучи других сайтов + группы в со сетях
и впечатление у него сложилось на отметке 8к+, хотя снимает он за 6к
при этом средняя цена по собранной информации была около 5.7к,
но здесь одно "но", после 10 просмотров потенциально подходящих у него сложилось впечатление, что сейчас за 6к либо сильно убитые или лохотрон.
В общем у знакомого впечатление сложилось такое, что за 6к найти очень трудно, даже если есть подходящие, ибо в море просмотренного просто надоело тратить на это время.

Я тоже интересовался вопросом, но до просмотров не доходил, т.к. подходящей цене пока договаривались.

Спасибо за информацию.
aka22
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:28

rjkz

Вы правильно заметили, я кстати с интересом почитал эту тему, спасибо всем отвечающим конструктивно.

Дело в том, что возможно я не среднестатистический представитель ЦУ, т.к. арендодатель доволен нашим сотрудничеством, я в общем я бы на его месте был бы тоже очень доволен, по этому на мои запросы ориентироваться думаю не стоит. Мой опыт говорит мне, что сантехника без дефектов важнее ламината и обоев, мне бы хотелось чтобы это было тем, с чего все начинается, потом чистота и порядок(даже если ремонт хуже простого, но пылесборники в виде ковров, стенок с сервизами и прочим)

В общем я сейчас снимаю за 6к и похоже в случае чего переезжать просто не выгодно, если цена в лучшем случае начинается от 6к (кроме случаев, когда арендодатель заслужил урок, хотя платить за это будут обе стороны).

Еще интересует мнение арендодателей на счет привязки к курсу usd - можно ли считать таких арендодателей адекватными? Я с такими дело иметь не хочу.

Дело в том, что есть недвижимость, которую знакомые делали "для себя" - теперь им сдавать ее жалко, все новое, мучаются не первый год. К сожалению в голову человеку не заглянуть, я бы такому как я сдал без вопросов, но как таких найти я не знаю.
aka22
 
Повідомлень: 3
З нами з: 28.07.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 1099110011011102
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