Додано: Нед 29 лип, 2018 12:28

rjkz



Вы правильно заметили, я кстати с интересом почитал эту тему, спасибо всем отвечающим конструктивно.



Дело в том, что возможно я не среднестатистический представитель ЦУ, т.к. арендодатель доволен нашим сотрудничеством, в общем я бы на его месте был бы тоже очень доволен, по этому на мои запросы ориентироваться думаю не стоит. Мой опыт говорит мне, что сантехника без дефектов важнее ламината и обоев, мне бы хотелось чтобы это было тем, с чего все начинается, потом чистота и порядок(даже если ремонт хуже простого, но без пылесборников в виде ковров, стенок с сервизами и прочим)



В общем я сейчас снимаю за 6к и похоже в случае чего переезжать просто не выгодно, если цена в лучшем случае начинается от 6к (кроме случаев, когда арендодатель заслужил урок, хотя платить за это будут обе стороны).



Еще интересует мнение арендодателей на счет привязки к курсу usd - можно ли считать таких арендодателей адекватными? Я с такими дело иметь не хочу.



Дело в том, что есть недвижимость, которую знакомые делали "для себя" - теперь им сдавать ее жалко, все новое, мучаются не первый год. К сожалению в голову человеку не заглянуть, я бы такому как я сдал без вопросов, но как таких найти я не знаю.