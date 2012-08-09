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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:04
Продолжаю "выводить на чистую воду" (тм захар) ёп
Нужен был мерилон (теплоизолятор для труб) на 110 трубу, ёп - 50 грн за 2мп, торговая фирма недалеко от меня - 15 грн за метр. Не стал переться на склад производителя (когда-то с ними работал) - там еще дешевле. Это все один и тот-же товар.
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rjkz
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:15
rjkz написав:
Продолжаю "выводить на чистую воду" (тм захар) ёп
Нужен был мерилон (теплоизолятор для труб) на 110 трубу, ёп - 50 грн за 2мп, торговая фирма недалеко от меня - 15 грн за метр. Не стал переться на склад производителя (когда-то с ними работал) - там еще дешевле. Это все один и тот-же товар.
Овощи на оптовом на трое покупаете, тк новус и сильпо работают с сумашедшей наценкой.
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hume
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:32
Да, я людям во время первого повышения говорю что-то типа "Сейчас цены выросли и такую квартиру сдают за +10%, я же вам символически повышаю на +5%, потому что ценю хороших арендаторов и у нас с вам не было проблем" (цифры условны). При этом имею в виду, что, если они тщательно поищут, то смогут найти более удобный им вариант по этой цене, или аналогичный моему дешевле.
Когда люди снимают, это, в большинстве случаев, компромисс. На самом деле им может нужен был немного другой район, или состояние, или они вышли из бюджета, так как ничего не могли найти по деньгам.
По поводу посудомойки, я ставить не буду, но при конструировании кухни сделаю выводы ( что на этапе ремонта недорого) и оставлю под нее место так, что люди смогут вытащить шкафчик и как-то приколхозить под моим присмотром свою. Вдруг они продали свою однушку и заедут ко мне со всем своим ждать, когда сдастся их трешка в соседних домах.
Лишняя техника это минус. В жирные годы я ставил кондиционеры в советскую вторичку. Тогда это себя окупало. Сейчас, когда она пообветшала и перешла в массовый сегмент, наличие кондиционера на цену почти не влияет, но иногда я попадаю на деньги - "воняет, нужно чистить, дует теплым воздухом, нужно дозаправлять".
Во вторых в "звездочках" кухни по 7 метров. Куда там ставить посудомойку?
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Vlad442
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:49
hume написав: rjkz написав:
Продолжаю "выводить на чистую воду" (тм захар) ёп
Нужен был мерилон (теплоизолятор для труб) на 110 трубу, ёп - 50 грн за 2мп, торговая фирма недалеко от меня - 15 грн за метр. Не стал переться на склад производителя (когда-то с ними работал) - там еще дешевле. Это все один и тот-же товар.
Овощи на оптовом на трое покупаете, тк новус и сильпо работают с сумашедшей наценкой.
Не, овощи в новусе.
Просто народ думает, что в ёпе капец как выгодно. И мне не нравится ёп. По многим причинам.
А если говорить в контексте ветки, то инвестиция должна быть экономически целесообразной. Какой смысл вкладывать в 2 раза больше денег, скупаясь в ёпе?
Или мы деньги не считаем? Я покупаю иногда что-то в ёпе, когда ехать в другое место тупо не выгодно по бензину и времени. Но ёп продает дорого дешевые товары. Ни чего-то качественного ни чего-то действительно дешевого там нет. Так, разрекламированная площадка для обывателя.
Пришла на имейл реклама на 27 страниц от ёпа скидка типа ДО 50% - ничего нет интересного, что-бы стоило купить там. Или откровенное г или неинтересно по цене. Или откровенное г, неинтересное по цене. В Леруа хотя-бы есть что-то качественное (было по крайней мере), а сервис на голову выше (был?). Я когда-то писал как нерешилась проблема с кухонным шкафом, купленным в ёпе (отклеенная пленка фасада) и как решилась проблема с разбитым зеркалом шкафа-купе из Леруа.
Для меня Леруа тоже не очень интересен, но хоть какое-то уважение вызывает.
Я-бы провел такие параллели ёп=ашан, Леруа=Новус.
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rjkz
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:57
Поэтому ёп и валит такие цены. Приехал, всё взял, и уехал. Если вам 200 мешков штукатурки надо, то смысла в ёпе нет, а вот есои 15 наименований из разных отделов общей стоимостью 400 грн, то ёп самое место.
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hume
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