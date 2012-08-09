Додано: Вів 31 лип, 2018 11:32

Да, я людям во время первого повышения говорю что-то типа "Сейчас цены выросли и такую квартиру сдают за +10%, я же вам символически повышаю на +5%, потому что ценю хороших арендаторов и у нас с вам не было проблем" (цифры условны). При этом имею в виду, что, если они тщательно поищут, то смогут найти более удобный им вариант по этой цене, или аналогичный моему дешевле.

Когда люди снимают, это, в большинстве случаев, компромисс. На самом деле им может нужен был немного другой район, или состояние, или они вышли из бюджета, так как ничего не могли найти по деньгам.



По поводу посудомойки, я ставить не буду, но при конструировании кухни сделаю выводы ( что на этапе ремонта недорого) и оставлю под нее место так, что люди смогут вытащить шкафчик и как-то приколхозить под моим присмотром свою. Вдруг они продали свою однушку и заедут ко мне со всем своим ждать, когда сдастся их трешка в соседних домах.

Лишняя техника это минус. В жирные годы я ставил кондиционеры в советскую вторичку. Тогда это себя окупало. Сейчас, когда она пообветшала и перешла в массовый сегмент, наличие кондиционера на цену почти не влияет, но иногда я попадаю на деньги - "воняет, нужно чистить, дует теплым воздухом, нужно дозаправлять".

Во вторых в "звездочках" кухни по 7 метров. Куда там ставить посудомойку?