Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Продолжаю "выводить на чистую воду" (тм захар) ёп Нужен был мерилон (теплоизолятор для труб) на 110 трубу, ёп - 50 грн за 2мп, торговая фирма недалеко от меня - 15 грн за метр. Не стал переться на склад производителя (когда-то с ними работал) - там еще дешевле. Это все один и тот-же товар.
rjkz написав:Продолжаю "выводить на чистую воду" (тм захар) ёп Нужен был мерилон (теплоизолятор для труб) на 110 трубу, ёп - 50 грн за 2мп, торговая фирма недалеко от меня - 15 грн за метр. Не стал переться на склад производителя (когда-то с ними работал) - там еще дешевле. Это все один и тот-же товар.
Овощи на оптовом на трое покупаете, тк новус и сильпо работают с сумашедшей наценкой.
Да, я людям во время первого повышения говорю что-то типа "Сейчас цены выросли и такую квартиру сдают за +10%, я же вам символически повышаю на +5%, потому что ценю хороших арендаторов и у нас с вам не было проблем" (цифры условны). При этом имею в виду, что, если они тщательно поищут, то смогут найти более удобный им вариант по этой цене, или аналогичный моему дешевле. Когда люди снимают, это, в большинстве случаев, компромисс. На самом деле им может нужен был немного другой район, или состояние, или они вышли из бюджета, так как ничего не могли найти по деньгам.
По поводу посудомойки, я ставить не буду, но при конструировании кухни сделаю выводы ( что на этапе ремонта недорого) и оставлю под нее место так, что люди смогут вытащить шкафчик и как-то приколхозить под моим присмотром свою. Вдруг они продали свою однушку и заедут ко мне со всем своим ждать, когда сдастся их трешка в соседних домах. Лишняя техника это минус. В жирные годы я ставил кондиционеры в советскую вторичку. Тогда это себя окупало. Сейчас, когда она пообветшала и перешла в массовый сегмент, наличие кондиционера на цену почти не влияет, но иногда я попадаю на деньги - "воняет, нужно чистить, дует теплым воздухом, нужно дозаправлять". Во вторых в "звездочках" кухни по 7 метров. Куда там ставить посудомойку?
rjkz написав:Продолжаю "выводить на чистую воду" (тм захар) ёп Нужен был мерилон (теплоизолятор для труб) на 110 трубу, ёп - 50 грн за 2мп, торговая фирма недалеко от меня - 15 грн за метр. Не стал переться на склад производителя (когда-то с ними работал) - там еще дешевле. Это все один и тот-же товар.
Овощи на оптовом на трое покупаете, тк новус и сильпо работают с сумашедшей наценкой.
Не, овощи в новусе. Просто народ думает, что в ёпе капец как выгодно. И мне не нравится ёп. По многим причинам. А если говорить в контексте ветки, то инвестиция должна быть экономически целесообразной. Какой смысл вкладывать в 2 раза больше денег, скупаясь в ёпе? Или мы деньги не считаем? Я покупаю иногда что-то в ёпе, когда ехать в другое место тупо не выгодно по бензину и времени. Но ёп продает дорого дешевые товары. Ни чего-то качественного ни чего-то действительно дешевого там нет. Так, разрекламированная площадка для обывателя. Пришла на имейл реклама на 27 страниц от ёпа скидка типа ДО 50% - ничего нет интересного, что-бы стоило купить там. Или откровенное г или неинтересно по цене. Или откровенное г, неинтересное по цене. В Леруа хотя-бы есть что-то качественное (было по крайней мере), а сервис на голову выше (был?). Я когда-то писал как нерешилась проблема с кухонным шкафом, купленным в ёпе (отклеенная пленка фасада) и как решилась проблема с разбитым зеркалом шкафа-купе из Леруа. Для меня Леруа тоже не очень интересен, но хоть какое-то уважение вызывает. Я-бы провел такие параллели ёп=ашан, Леруа=Новус.
Поэтому ёп и валит такие цены. Приехал, всё взял, и уехал. Если вам 200 мешков штукатурки надо, то смысла в ёпе нет, а вот есои 15 наименований из разных отделов общей стоимостью 400 грн, то ёп самое место.
rjkz написав:Продолжаю "выводить на чистую воду" (тм захар) ёп Нужен был мерилон (теплоизолятор для труб) на 110 трубу, ёп - 50 грн за 2мп, торговая фирма недалеко от меня - 15 грн за метр. Не стал переться на склад производителя (когда-то с ними работал) - там еще дешевле. Это все один и тот-же товар.
по подобному ассортименту Я просто еду в УДТ
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rjkz написав:Продолжаю "выводить на чистую воду" (тм захар) ёп Нужен был мерилон (теплоизолятор для труб) на 110 трубу, ёп - 50 грн за 2мп, торговая фирма недалеко от меня - 15 грн за метр. Не стал переться на склад производителя (когда-то с ними работал) - там еще дешевле. Это все один и тот-же товар.
Vlad442 написав:, наличие кондиционера на цену почти не влияет, но иногда я попадаю на деньги - "воняет, нужно чистить, дует теплым воздухом, нужно дозаправлять".
это текущие расходы, у меня по договору оплачиваются арендатором
и кстати на цену таки влияет, возможно иногда опосредованно т.к. даже при примерно равной цене с конкурентами без кондеев простоев нет
У вас, как я понял, квартира в другом сегменте, где кондиционер должен быть по умолчанию. Я привел пример совкошлака, где я в 09-10-ых годах поставил кондиционеры. Тогда это имело смысл, срок окупаемости был около 4 лет и они уже окупились. За это время квартиры пообветшали. И технически, и морально. То, что прокатывало тогда, сейчас уже считается отстоем. Нужно делать капитальный ремонт, сбивать старую плитку, менять сантехнику, мебель. Со временем я этим займусь, так как расположение хорошее, хотя я и не горю желанием вкладываться в потенциально депрессивный областной центр ВУ. Кондиционеры в них сейчас это приятный, но практически бесплатный бонус.
Кстати, имея такой опыт, я хочу со старта сделать удобную комфортную квартиру под аренду, пусть это будет и немного дороже. Если сделать сразу хорошо, то через 10 лет отмыть, подремонтировать, и квартира будет вполне актуальна. У меня есть такие объекты - что выглядело хорошо 10 лет назад, то выглядит хорошо и сейчас, что было "так сойдет", сейчас выглядит - ободрать до бетона и выкинуть.
По поводу текущих расходов на ремонт и поддержание - в свое время, когда столкнулся с тем, что арендаторы прятали мелкие дефекты или колхозили что-то непотребное, я ввел систему, что я плачу за все, вы только вкладывайте свое время и сидите с мастерами - можете менять сантехнику, смесители, переклеивать обои, ремонтировать мебель. Надеялся, что это позволит избежать беготни и простоя на приведение квартиры в порядок, но не очень помогло. Самый яркий пример, когда человек прожил 4 года без света в коридоре. Всего лишь перегорела нестандартная лампочка. Или 2 года молча жили так, что у них еле-еле текла холодная вода из крана (был на 45 градусов повернут входной вентиль) и еще тек унитаз. После их съезда пришлось перекрывать стояк и менять этот вентиль, который забился ржавчиной. Неделя простоя, пока нашел на это время.