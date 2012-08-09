Додано: Вів 31 лип, 2018 15:29

Прохожий написав: Vlad442 написав: , наличие кондиционера на цену почти не влияет, но иногда я попадаю на деньги - "воняет, нужно чистить, дует теплым воздухом, нужно дозаправлять". , наличие кондиционера на цену почти не влияет, но иногда я попадаю на деньги -

это текущие расходы, у меня по договору оплачиваются арендатором



и кстати на цену таки влияет, возможно иногда опосредованно т.к. даже при примерно равной цене с конкурентами без кондеев простоев нет это текущие расходы, у меня по договору оплачиваются арендатороми кстати на цену таки влияет, возможно иногда опосредованно т.к. даже при примерно равной цене с конкурентами без кондеев простоев нет

У вас, как я понял, квартира в другом сегменте, где кондиционер должен быть по умолчанию. Я привел пример совкошлака, где я в 09-10-ых годах поставил кондиционеры. Тогда это имело смысл, срок окупаемости был около 4 лет и они уже окупились. За это время квартиры пообветшали. И технически, и морально. То, что прокатывало тогда, сейчас уже считается отстоем. Нужно делать капитальный ремонт, сбивать старую плитку, менять сантехнику, мебель. Со временем я этим займусь, так как расположение хорошее, хотя я и не горю желанием вкладываться в потенциально депрессивный областной центр ВУ.Кондиционеры в них сейчас это приятный, но практически бесплатный бонус.Кстати, имея такой опыт, я хочу со старта сделать удобную комфортную квартиру под аренду, пусть это будет и немного дороже. Если сделать сразу хорошо, то через 10 лет отмыть, подремонтировать, и квартира будет вполне актуальна. У меня есть такие объекты - что выглядело хорошо 10 лет назад, то выглядит хорошо и сейчас, что было "так сойдет", сейчас выглядит - ободрать до бетона и выкинуть.По поводу текущих расходов на ремонт и поддержание - в свое время, когда столкнулся с тем, что арендаторы прятали мелкие дефекты или колхозили что-то непотребное, я ввел систему, что я плачу за все, вы только вкладывайте свое время и сидите с мастерами - можете менять сантехнику, смесители, переклеивать обои, ремонтировать мебель. Надеялся, что это позволит избежать беготни и простоя на приведение квартиры в порядок, но не очень помогло. Самый яркий пример, когда человек прожил 4 года без света в коридоре. Всего лишь перегорела нестандартная лампочка. Или 2 года молча жили так, что у них еле-еле текла холодная вода из крана (был на 45 градусов повернут входной вентиль) и еще тек унитаз. После их съезда пришлось перекрывать стояк и менять этот вентиль, который забился ржавчиной. Неделя простоя, пока нашел на это время.