Додано: Вів 31 лип, 2018 18:13

есть помещения (квартиры), комфортная эксплуатация которых без кондера невозможна

коля выше описал самую толерантную и распространенную схему - помещение сдается за цену без кондера, арендатор ставит его за свои деньги, арендодатель впоследствии делает скидку на аренду из расчета 50% его стоимости, кондер ессно остается на родине

какие проблемы?

кроме недостатка денег на кондер, или жадности

