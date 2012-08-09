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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:23
Прохожий написав: rjkz написав:
Продолжаю "выводить на чистую воду" (тм захар) ёп
Нужен был мерилон (теплоизолятор для труб) на 110 трубу, ёп - 50 грн за 2мп, торговая фирма недалеко от меня - 15 грн за метр. Не стал переться на склад производителя (когда-то с ними работал) - там еще дешевле. Это все один и тот-же товар.
по подобному ассортименту Я просто еду в УДТ
а я на гейзер
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Додано: Вів 31 лип, 2018 21:27
Vlad442, так я не понял- индукционный крючок для полотенца - это в Киеве хата или райцентр ВУ?
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