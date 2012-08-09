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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1101110211031104

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 163
1. більше 10 000 долл. екв./міс
14%
23
2. 10 000 долл. екв./міс
7%
11
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
31
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
23
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
23
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
30
8. 750 долл. екв./міс
5%
8
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
2%
4
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:23

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Продолжаю "выводить на чистую воду" (тм захар) ёп
Нужен был мерилон (теплоизолятор для труб) на 110 трубу, ёп - 50 грн за 2мп, торговая фирма недалеко от меня - 15 грн за метр. Не стал переться на склад производителя (когда-то с ними работал) - там еще дешевле. Это все один и тот-же товар.

по подобному ассортименту Я просто еду в УДТ 8)


а я на гейзер
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:27

Vlad442, так я не понял- индукционный крючок для полотенца - это в Киеве хата или райцентр ВУ?
rjkz
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  #<1 ... 1101110211031104
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