Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Приехали знакомые из Крыма. Снимают однуху подростающему поколению, оно учится в каком то там универе. Однуха на окраине, после бабушки, 7500. То есть в одном из самых убогих городов Украины цены на жильё Киевские.то есть город с населением 350 тыс по ценам аренды конкурирует с городом в 3,5 млн.
Гипотетически, если бы нас завоевал мордор без единого выстрела, то Киев бы временно оказался на уровне Симферополя по ценам аренды. А потом да, потдянулся бы, и оказался на уровне Смоленска
ihorkyiv написав:Правильна стаття: https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... e-pylesosy "На последнем уровне полезности для страны находятся инвестиция в торговые площадки. По сути — это экспансия зарубежных компаний на украинский рынок сбыта продукции. То есть, открытие торговой площадки для импортных товаров широкого потребления — это инвестиция с минусом полезности для страны. Импортные товары могут вытеснить украинские аналоги. Тогда, создав какое-то количество рабочих месте в сфере торговли, эти инвестиции ликвидируют какое-то количество рабочих мест в сфере производства — там, где создается добавленная стоимость". Сумно це все. В Україні не "створено" головного - УКРАЇНЦЯ, який би бажав і міг продукувати СВОЄ. З часів совка законсервовано головний тодішній продукт - хахол-малорос, що має вияви у сучасній мовній, соціальній та економічній політиках. Погляньте на сферу житлового і торговельного будівництва: суцільні плази, моли, дріматауни, піраміди, скаймоли, мегасіті, блокбастери … тощо, рівери, скаї, рів’єри, паркстоуни, роялтауери, різиденси … Банальний ЖЛОБІЗМ !!! Де національна свідомість і честь ?? Влада це все дозволяє і бере завуальовану участь. Країна третього світу з жадібним поглядом на перший і другий, але з високою ймовірністю звалитися у четвертий (і бути там першою). Для довідки: поляки (такі ж слов’яни як і ми) навіть автомобіль називають власним словом - самОхуд.
так а кто должен создать настоящего украинца? влада? так мы ее вроде сами выбираем а мож надо просто прекращать ныть и начинать шото делать самим? самим создавать предприятия, конкурентноспособные продукты? я серьезно - кто должен все изменить? какой то новый гетьман? так лучшего чем есть не будет еще долго, если будет вообще, хотя мы и этого то не заслужили - тупо повезло
укросамохуд захищали як могли, і куй з того вийшло...народ не такий
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Я сегодня имел разговор с несколькими знакомыми - гостинка на Индустриальном, пришли заваривать, их "послали" - они ушли. На Борщаговке дом 90-х - никто не заваривает, хотя жильцы и не против. В "Ылитном" АППС-е ни тараканов ни запахов... ничего - приперлись заваривать.Какого? Причем никакого документального обоснования нет - устное распоряжение мерина нашего.
rjkz написав:Я сегодня имел разговор с несколькими знакомыми - гостинка на Индустриальном, пришли заваривать, их "послали" - они ушли. На Борщаговке дом 90-х - никто не заваривает, хотя жильцы и не против. В "Ылитном" АППС-е ни тараканов ни запахов... ничего - приперлись заваривать.Какого? Причем никакого документального обоснования нет - устное распоряжение мерина нашего.
Ну про ылитный аппс я наслышан, именно ваши жильцы выпрыгивая из квартир, паря меж этажей цитируют лермонтова, а мусоропровод благоухает хвоей, знаю знаю.
Мусоропровод в том виде в котором он представлен в большинстве домов - пережиток совка, должен быть заварен/вырезан/выкинут без единого намёка на согласие жильцов. Дворник не обязан тягать зловонную массу из приподъездной коморки до мусорных баков в десяти метрах от парадного. Взяли два мешочка, сели в лифт, и поехали выкидывать.
У меня в шлачке заварили, так какой то полоумный дед написал в прокуратуру. Что то вещал про какие то документальные обоснования, коммунальщикам пришлось снова открыть, и опять смрад, тараканы, и крысы