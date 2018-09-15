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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1145114611471148

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 15:58

  Faceless написав:
hume написав:Приехали знакомые из Крыма. Снимают однуху подростающему поколению, оно учится в каком то там универе. Однуха на окраине, после бабушки, 7500. То есть в одном из самых убогих городов Украины цены на жильё Киевские.то есть город с населением 350 тыс по ценам аренды конкурирует с городом в 3,5 млн.

Гипотетически, если бы нас завоевал мордор без единого выстрела, то Киев бы временно оказался на уровне Симферополя по ценам аренды. А потом да, потдянулся бы, и оказался на уровне Смоленска :mrgreen:
Так в каком городе то снимают?

Симферополь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 17:06

  kingkongovets написав:
  ihorkyiv написав:Правильна стаття: https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... e-pylesosy
"На последнем уровне полезности для страны находятся инвестиция в торговые площадки. По сути — это экспансия зарубежных компаний на украинский рынок сбыта продукции. То есть, открытие торговой площадки для импортных товаров широкого потребления — это инвестиция с минусом полезности для страны. Импортные товары могут вытеснить украинские аналоги. Тогда, создав какое-то количество рабочих месте в сфере торговли, эти инвестиции ликвидируют какое-то количество рабочих мест в сфере производства — там, где создается добавленная стоимость".
Сумно це все. В Україні не "створено" головного - УКРАЇНЦЯ, який би бажав і міг продукувати СВОЄ. З часів совка законсервовано головний тодішній продукт - хахол-малорос, що має вияви у сучасній мовній, соціальній та економічній політиках. Погляньте на сферу житлового і торговельного будівництва: суцільні плази, моли, дріматауни, піраміди, скаймоли, мегасіті, блокбастери … тощо, рівери, скаї, рів’єри, паркстоуни, роялтауери, різиденси … Банальний ЖЛОБІЗМ !!! Де національна свідомість і честь ?? Влада це все дозволяє і бере завуальовану участь. Країна третього світу з жадібним поглядом на перший і другий, але з високою ймовірністю звалитися у четвертий (і бути там першою). Для довідки: поляки (такі ж слов’яни як і ми) навіть автомобіль називають власним словом - самОхуд. :cry:


так а кто должен создать настоящего украинца? влада? так мы ее вроде сами выбираем
а мож надо просто прекращать ныть и начинать шото делать самим? самим создавать предприятия, конкурентноспособные продукты?
я серьезно - кто должен все изменить? какой то новый гетьман?
так лучшего чем есть не будет еще долго, если будет вообще, хотя мы и этого то не заслужили - тупо повезло

укросамохуд захищали як могли, і куй з того вийшло...народ не такий
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 12:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Народ, как обстоят дела с завариванием мусоропроводов?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:37

  rjkz написав:Народ, как обстоят дела с завариванием мусоропроводов?

У меня в шлачке ползают тараканы, бегают крысы, но мусоропровод не заваривают :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я сегодня имел разговор с несколькими знакомыми - гостинка на Индустриальном, пришли заваривать, их "послали" - они ушли. На Борщаговке дом 90-х - никто не заваривает, хотя жильцы и не против.
В "Ылитном" АППС-е ни тараканов ни запахов... ничего - приперлись заваривать.Какого? Причем никакого документального обоснования нет - устное распоряжение мерина нашего.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:30

  rjkz написав:Я сегодня имел разговор с несколькими знакомыми - гостинка на Индустриальном, пришли заваривать, их "послали" - они ушли. На Борщаговке дом 90-х - никто не заваривает, хотя жильцы и не против.
В "Ылитном" АППС-е ни тараканов ни запахов... ничего - приперлись заваривать.Какого? Причем никакого документального обоснования нет - устное распоряжение мерина нашего.

Ну про ылитный аппс я наслышан, именно ваши жильцы выпрыгивая из квартир, паря меж этажей цитируют лермонтова, а мусоропровод благоухает хвоей, знаю знаю.

Мусоропровод в том виде в котором он представлен в большинстве домов - пережиток совка, должен быть заварен/вырезан/выкинут без единого намёка на согласие жильцов. Дворник не обязан тягать зловонную массу из приподъездной коморки до мусорных баков в десяти метрах от парадного. Взяли два мешочка, сели в лифт, и поехали выкидывать.

У меня в шлачке заварили, так какой то полоумный дед написал в прокуратуру. Что то вещал про какие то документальные обоснования, коммунальщикам пришлось снова открыть, и опять смрад, тараканы, и крысы
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