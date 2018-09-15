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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1146114711481149

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:55

Знакомая снимет сейчас трешку в сраном сарае на Щорса 36В... за 1600 в месяц. Длительно. Капец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:19

  airmax78 написав:Знакомая снимет сейчас трешку в сраном сарае на Щорса 36В... за 1600 в месяц. Длительно. Капец.

Немає такої вулиці у Києві. Назва - Євгена Коновальця, 36 В. На моїх очах будувався. Мешкаю поряд. Ціни на оренду 3-к у тому будинку складають 1500-1600 дол. Можливо, є і вищі. Якщо вікна виходять на подвір’я, то дійсно - кал. А якщо - на Тверський тупик, то - краса БФ, ФБ та у далечині зелена зона Байкового кладовища. )) Ресторан "Монтеккі і Капулетті", паркінг, дівчатка-красуні з універу культури та мистецтв. ))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:28

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

ihorkyiv написав:
  airmax78 написав:Знакомая снимет сейчас трешку в сраном сарае на Щорса 36В... за 1600 в месяц. Длительно. Капец.

Немає такої вулиці у Києві. Назва - Євгена Коновальця, 36 В. На моїх очах будувався. Мешкаю поряд. Ціни на оренду 3-к у тому будинку складають 1500-1600 дол. Можливо, є і вищі. Якщо вікна виходять на подвір’я, то дійсно - кал. А якщо - на Тверський тупик, то - краса БФ, ФБ та у далечині зелена зона Байкового кладовища. )) Ресторан "Монтеккі і Капулетті", паркінг, дівчатка-красуні з універу культури та мистецтв. ))


там мопы стремные, от себя добавлю - плотность дикая и окна во двор реально отстой
пжс порожняки не гонит)

зы: раньше там очень удобный сквознячок был, а щас тока на велике проехать можно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлень: 4637
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:03

  ihorkyiv написав:Дивно, що людям з вищою освітою і чималим життєвим досвідом слід роз’яснювати банальні речі. МОВА - це визначальний політичний чинник: якого народу мова на певній частині планети, того народу і влада

т.е в США эцетера власть по-прежнему принадлежит британцам?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:08

  UA написав:Полнотелое перекрытие 160 мм - Rw=52 дБ
Полнотелое перекрытие 200 мм - Rw=56 дБ
Разница не значительна.

или я шото не помню, но 4дБ более, чем вдвое.
конечно, это не касается каблов по плитке.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:09

  antonivs3 написав:
  ihorkyiv написав:Дивно, що людям з вищою освітою і чималим життєвим досвідом слід роз’яснювати банальні речі. МОВА - це визначальний політичний чинник: якого народу мова на певній частині планети, того народу і влада

т.е в США эцетера власть по-прежнему принадлежит британцам?

Мне вдруг страшно стало за бедную Швейцарию. Захвачена на корню и разорвана четырьмя соседями сразу.
antey1969
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  #<1 ... 1146114711481149
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