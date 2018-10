Додано: Сер 03 жов, 2018 19:28

ihorkyiv написав: airmax78 написав: Знакомая снимет сейчас трешку в сраном сарае на Щорса 36В... за 1600 в месяц. Длительно. Капец. Знакомая снимет сейчас трешку в сраном сарае на Щорса 36В... за 1600 в месяц. Длительно. Капец.

Немає такої вулиці у Києві. Назва - Євгена Коновальця, 36 В. На моїх очах будувався. Мешкаю поряд. Ціни на оренду 3-к у тому будинку складають 1500-1600 дол. Можливо, є і вищі. Якщо вікна виходять на подвір’я, то дійсно - кал. А якщо - на Тверський тупик, то - краса БФ, ФБ та у далечині зелена зона Байкового кладовища. )) Ресторан "Монтеккі і Капулетті", паркінг, дівчатка-красуні з універу культури та мистецтв. )) Немає такої вулиці у Києві. Назва -, 36 В. На моїх очах будувався. Мешкаю поряд. Ціни на оренду 3-к у тому будинку складають 1500-1600 дол. Можливо, є і вищі. Якщо вікна виходять на подвір’я, то дійсно - кал. А якщо - на Тверський тупик, то - краса БФ, ФБ та у далечині зелена зона Байкового кладовища. )) Ресторан "Монтеккі і Капулетті", паркінг, дівчатка-красуні з універу культури та мистецтв. ))



там мопы стремные, от себя добавлю - плотность дикая и окна во двор реально отстой

пжс порожняки не гонит)



зы: раньше там очень удобный сквознячок был, а щас тока на велике проехать можно там мопы стремные, от себя добавлю - плотность дикая и окна во двор реально отстойпжс порожняки не гонит)зы: раньше там очень удобный сквознячок был, а щас тока на велике проехать можно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.