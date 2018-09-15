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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:55
Знакомая снимет сейчас трешку в сраном сарае на Щорса 36В... за 1600 в месяц. Длительно. Капец.
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airmax78
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:19
airmax78 написав:
Знакомая снимет сейчас трешку в сраном сарае на Щорса 36В... за 1600 в месяц. Длительно. Капец.
Немає такої вулиці у Києві. Назва - Євгена Коновальця
, 36 В. На моїх очах будувався. Мешкаю поряд. Ціни на оренду 3-к у тому будинку складають 1500-1600 дол. Можливо, є і вищі. Якщо вікна виходять на подвір’я, то дійсно - кал. А якщо - на Тверський тупик, то - краса БФ, ФБ та у далечині зелена зона Байкового кладовища. )) Ресторан "Монтеккі і Капулетті", паркінг, дівчатка-красуні з універу культури та мистецтв. ))
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ihorkyiv
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:28
ihorkyiv написав: airmax78 написав:
Знакомая снимет сейчас трешку в сраном сарае на Щорса 36В... за 1600 в месяц. Длительно. Капец.
Немає такої вулиці у Києві. Назва - Євгена Коновальця
, 36 В. На моїх очах будувався. Мешкаю поряд. Ціни на оренду 3-к у тому будинку складають 1500-1600 дол. Можливо, є і вищі. Якщо вікна виходять на подвір’я, то дійсно - кал. А якщо - на Тверський тупик, то - краса БФ, ФБ та у далечині зелена зона Байкового кладовища. )) Ресторан "Монтеккі і Капулетті", паркінг, дівчатка-красуні з універу культури та мистецтв. ))
там мопы стремные, от себя добавлю - плотность дикая и окна во двор реально отстой
пжс порожняки не гонит)
зы: раньше там очень удобный сквознячок был, а щас тока на велике проехать можно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 03 жов, 2018 20:03
ihorkyiv написав:
Дивно, що людям з вищою освітою і чималим життєвим досвідом слід роз’яснювати банальні речі. МОВА - це визначальний політичний чинник: якого народу мова на певній частині планети, того народу і влада
т.е в США эцетера власть по-прежнему принадлежит британцам?
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Сер 03 жов, 2018 20:08
UA написав:
Полнотелое перекрытие 160 мм - Rw=52 дБ
Полнотелое перекрытие 200 мм - Rw=56 дБ
Разница не значительна.
или я шото не помню, но 4дБ более, чем вдвое.
конечно, это не касается каблов по плитке.
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Сер 03 жов, 2018 20:09
antonivs3 написав: ihorkyiv написав:
Дивно, що людям з вищою освітою і чималим життєвим досвідом слід роз’яснювати банальні речі. МОВА - це визначальний політичний чинник: якого народу мова на певній частині планети, того народу і влада
т.е в США эцетера власть по-прежнему принадлежит британцам?
Мне вдруг страшно стало за бедную Швейцарию. Захвачена на корню и разорвана четырьмя соседями сразу.
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