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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1147114811491150

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 4.9 5 180
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
35
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
24
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
26
7. 1 000 долл. екв./міс
17%
31
8. 750 долл. екв./міс
6%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:21

  Skeptic написав:По теме ветки, сдана двуха 51 м панелька Троя -10000 грн+ к/у. С ремонтом и техникой
по квадратуре дом старый, что там- с иголочки все, дызайн?
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:25

  hume написав:
  rjkz написав:Народ, как обстоят дела с завариванием мусоропроводов?

У меня в шлачке ползают тараканы, бегают крысы, но мусоропровод не заваривают :mrgreen:

у нас на Трое уж года три как заварили, но- ЖСК, нынешний предшеда явно на своем месте, марафетит все шо можно
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:30

  ihorkyiv написав:Чому у Києві дорожчає оренда 1-х квартир
...
Сміх та й годі. Іди знайди на Печерську за 7500 !!! Це середня ціна на Троєщині подалі від швидкісного трамваю.

ремарка- может это и средняя цена на Трое, но двушек
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:37

  _Mykola_ написав:rjkz
ИМХО Мусоропровод в доме это ужас!
Вонь, грязь, грибок, тараканы, крысы.
Я еще понимаю когда в него выбрасывают мусор пенсионеры которым тяжело ходить, но когда туда бросают мусор вполне себе дееспособные люди...

ИПД. Кто мешает покупать нормальные мусорные пакеты, например с завязками, да еще и саморазлагающиеся, да и не трамбовать его по самое немогу., а если он протек, то вынимая его с мусорного ведра, взять еще один, завязать и спокойно вынести в бак когда выходишь из дома?

Бороться с ПОСЛЕДСТВИЯМИ вместо того чтобы устранить ПРИЧИНУ, это так "по-нашему".
:roll:


Так я и согласен, только все люди разные - кто-то возьмет крепкий пакет с завязками, а кто-то старый после 20-ти походов в магазин. А оно течет в МОПах. А никто и не подумает вытереть после себя, не говоря уж после других.
Все минусы мусоропровода - это последствия. Причина этих последствий - отсутствие обслуживания мусоропровода, дезинсекции, дератизации и несвоевременный вывоз мусора. Все. Если все делать и в свое время - все буит Ок.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

antonivs3 написав:
  Faceless написав:Пробка - натуральный материал, в отличие от чисто синтетического советского (и не только) "линолеума"

не-не- в хрущах "от строителей" бывал именно линолеум
Сомневаюсь что в СССР вообще существовал линолеум именно как линолеум. Синтетический да
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:41

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Я сегодня имел разговор с несколькими знакомыми - гостинка на Индустриальном, пришли заваривать, их "послали" - они ушли. На Борщаговке дом 90-х - никто не заваривает, хотя жильцы и не против.
В "Ылитном" АППС-е ни тараканов ни запахов... ничего - приперлись заваривать.Какого? Причем никакого документального обоснования нет - устное распоряжение мерина нашего.

Это первый шаг к раздельному сбору мусора. "Всеправильносделали"(с)


Не, первый шаг сделали когда поставили контейнеры для раздельного сбора. И сознательные жильцы начали выбрасывать раздельно мусор...Воооот. Жаль, что эти наивные люди не видели, как за раздельнособранным мусором приезжает один грузовик и сбрасывает все вместе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:48

  antonivs3 написав:
  ihorkyiv написав:Ось узяв технічний паспорт квартири. На жаль, серія не зазначена. Зовнішня стіна - цегла (товщина не зазначена). Висота приміщень - 2.87 метра.

  Faceless написав:То точно не хрущ

  ihorkyiv написав: Хрущ !!! Будинок здали в експлуатацію у жовтні 1962 року. Як ви розумієте, відрізнити хрущ від сталінки я здатен. Це єдиний будинок у мікрорайоні з такими поліпшеними характеристиками стін. Зовні - звичайна хрущовка на 5-ть поверхів. На останньому поверсі - квартири зі стелями мансардного типу. Таких декілька на увесь

полно кирпичных хрущей с высокими (для хрущиков), но наклонными к окнам потолками на последних этажах. но толщина стен более, чем 2-2.5 кирпича (63см) вряд ли. она просто не нужна ни в наших широтах, ни в 5этажках.
хотя может что-то мелкосерийное для заслуженных работников хрущевской оттепели :mrgreen:


Недавно общался со знакомым, он привел пример ведомственного дома 90-х, толщина 3,5 кирпича. Правда ведомство традиционно с головой не дружит и является предметов анекдотов уже не одно десятилетие.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:51

  antonivs3 написав:
  Faceless написав:Пробка - натуральный материал, в отличие от чисто синтетического советского (и не только) "линолеума"

не-не- в хрущах "от строителей" бывал именно линолеум


Это конечно смешно, но "линолеум" в виде ПВХ появился только в 70-х. До этого рулонный материал изготавливался по традиционной технологии и был именно ЛИНОЛЕУМОМ. Лучшего или худшего качества.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:52

  rjkz написав:Не, первый шаг сделали когда поставили контейнеры для раздельного сбора. И сознательные жильцы начали выбрасывать раздельно мусор...Воооот. Жаль, что эти наивные люди не видели, как за раздельнособранным мусором приезжает один грузовик и сбрасывает все вместе.


Вово. Общался недавно с ОСББ по раздельному мусору так и сказали, что смысла нет. Все киевские компании по вывозу мусора его опять перемешивают.
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