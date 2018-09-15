ИМХО Мусоропровод в доме это ужас!Вонь, грязь, грибок, тараканы, крысы.Я еще понимаю когда в него выбрасывают мусор пенсионеры которым тяжело ходить, но когда туда бросают мусор вполне себе дееспособные люди...ИПД. Кто мешает покупать нормальные мусорные пакеты, например с завязками, да еще и саморазлагающиеся, да и не трамбовать его по самое немогу., а если он протек, то вынимая его с мусорного ведра, взять еще один, завязать и спокойно вынести в бак когда выходишь из дома?Бороться с ПОСЛЕДСТВИЯМИ вместо того чтобы устранить ПРИЧИНУ, это так "по-нашему".